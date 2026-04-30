A rodar mejor y más seguros: así quedaron 11 pistas de skate intervenidas en Medellín

Obras de mejoramiento para que las patinetas que usan quienes practican el skate se deslicen mejor y garanticen más seguridad fueron acometidas en once escenarios de Medellín que son utilizados por quienes gustan de esta práctica deportiva.

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Según explicó la Alcaldía, la intención es consolidar estos espacios como puntos de encuentro para jóvenes y comunidades en distintos territorios.

Los espacios donde se acometieron las intervenciones están localizados en los sectores del Estadio, El Limonar, La Floresta y en otros sectores de la capital antioqueña.

Específicamente, se trata de las pistas de Barichara N.º 3, Limonar N.º 1 y N.º 2, Parque de la República - San Pedro, Ciudad del Río, Unidad Deportiva Juanes de la Paz, Unidad Deportiva La Floresta, Quintas de San Javier, Unidad Deportiva Atanasio Girardot, Francisco Antonio Zea y Santa Lucía.

“Hemos hablado con la comunidad skate también, con las personas expertas, para hacer lo mejor en estos escenarios”, dijo el director del Inder Medellín, Eduardo Silva Meluk.

Los trabajos incluyeron el tratamiento y cambio de superficies, reparación de juntas, mantenimiento y reposición de elementos metálicos de deslizamiento, adecuación de rampas, minirrampas y estructuras especializadas, así como obras relacionadas con pintura, cerrajería y mejoramiento de cerramientos.

Igualmente implicaron la construcción de nuevos módulos en concreto, optimización de sistemas de drenaje e incorporación de elementos para la seguridad y el desempeño de los usuarios.

De manera específica, en la pista de Santa Lucía realizaron mantenimientos estructurales y construyeron nuevos módulos para la práctica del skate, en tanto que en Limonar N°2 hicieron la renovación total de la superficie en asfalto y la adecuación de la minirampa.

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Por otra parte, en la Unidad Deportiva Juanes de la Paz ejecutaron obras complementarias como la instalación de nuevos rails, mantenimiento de pasamanos, intervención de drenajes y adecuaciones en zonas de caída.