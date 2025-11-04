“Snacks” de ejercicio, una forma rápida y eficaz para combatir el sedentarismo, uno de los mayores problemas de salud mundial

Aunque parece inofensivo, el sedentarismo es uno de los grandes desafíos para la salud pública mundial. Entre otras cosas, aumenta el riesgo de enfermedades del corazón y se relaciona con la obesidad y el sobrepeso, la diabetes tipo 2, la presión arterial alta, el colesterol elevado, la ansiedad, la depresión y problemas circulatorios.
En Colombia no es un asunto menor. Según cifras del Ministerio de Salud publicadas en 2023, más del 46% de los adultos del país no realizan actividad física suficiente y entre los adolescentes, la cifra supera el 80%.
Una de las excusas más frecuentes, sobre todo en los adultos, suele ser la falta de tiempo, pero eso ya no será más un problema. Un nuevo estudio científico titulado Sesiones cortas de ejercicio acumulado: Revisión y declaración de consenso sobre definición, eficacia, viabilidad, aplicaciones prácticas y perspectivas futuras, publicado en el Journal of Sport and Health Science, sugiere que los episodios breves de actividad física, también conocidos como “snacks”, pueden ser una estrategia prometedora para mitigar los efectos adversos del sedentarismo.
Los episodios breves de actividad física se definen como cualquier modalidad de ejercicio de no más de 10 minutos, que se realizan varias veces al día (al menos dos sesiones diarias) sin importar la intensidad, pero siempre y cuando se acumulen a lo largo de la jornada. Pueden ser actividades de todo tipo como caminar, bailar, subir escaleras, hacer sentadillas, en fin, cosas que se pueden incluir fácilmente en la rutina diaria.