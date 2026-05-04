Sobreviviente del accidente de Monster Truck en Popayán contó su experiencia: “Me aferré al piso y dije: ‘Ya, aquí me morí’”

El lote Boulevar Rose de Popayán se transformó en el escenario de una tragedia este domingo 3 de mayo. Lo que debía ser el cierre de un espectáculo de adrenalina con el evento Monster Truck 2026, terminó con un saldo de tres personas fallecidas y 38 lesionadas. Le puede interesar: Tragedia en Popayán: accidente en exhibición de Monster Truck 2026 deja tres muertos y 38 heridos Según el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien confirmó el hecho y se pronunció por medio de sus redes sociales, el descontrol inesperado de uno de los vehículos pesados durante la exhibición provocó el atropello masivo de los asistentes.

La emergencia se desató cuando una de las camionetas, caracterizadas por su gran tamaño y cuya conductora contaba con las licencias requeridas, aceleró de forma inesperada mientras realizaba maniobras frente al público. El vehículo rompió la barrera de seguridad, arrolló a los espectadores y terminó colisionando contra un poste de energía, generando caos y miedo alrededor del evento.

El pánico en primera persona: una victima compartió su experiencia

Para quienes estaban en la primera línea de fuego, el estruendo de los motores fue reemplazado por el caos. La usuaria Lady Casas, conocida en redes sociales como ladycasas_esteticapilar, quien asistió al evento con su esposo e hijo, relató la angustia de verse perseguida por la máquina. “Fue una experiencia muy, muy fea. Nunca en la vida había vivido algo tan horrible, pero estamos bien, gracias a Dios”, expresó. Su testimonio detalló los segundos en los que la supervivencia dependió del instinto.

Ella es Lady Casas, una de las sobrevivientes del evento de Monster Truck en Popayán. FOTO: Redes sociales @ladycasas_esteticapilar

“Cuando el carro pierde el control, toda la gente sale a correr. En medio del tumulto, me caigo encima del niño. Yo escucho que el carro viene atrás de nosotros... Yo me aferré al piso y dije: ‘Ya, aquí me morí’”, recordó la mujer. Segun ella, la intervención de su pareja fue determinante para evitar un desenlace fatal. “Mi esposo tiene una capacidad de reacción espectacular, gracias a él nos sacó de ese lugar y nos evitó la muerte (...) yo estaba esperando que el carro pasara por encima de nosotros”, sostuvo.

El “último acto”: el relato de otra asistente en el evento

Marcela Sandoval, otra de las asistentes, se encontraba junto a su hijo de cuatro años en la zona de vallas, a escasos metros de la pista. En entrevista con Caracol Radio, explicó que el incidente ocurrió de forma imprevista cuando el show parecía haber concluido de manera segura. “Realmente no dimensioné que podía pasar esto, porque realmente era el último acto, ya había pasado todo, ellos ya habían hecho su exhibición y los niños estaban contentos. Nosotros estábamos en las vallas frente al evento, literalmente ahí a metros. Ya habían pasado los carros, no había pasado nada, pero de un momento a otro la conductora perdió el control”, señaló Sandoval este lunes 4 de mayo.

La testigo describió una escena de desespero tras el impacto: “Todo el mundo salió corriendo, todo el mundo gritaba, había gente que se caía y le pasaban por encima. Después se estrelló contra un poste de energía y comenzó a echar chispas. Había muchos niños, entonces los papás corrían con los niños, la verdad que eso fue muy impactante”.

Logística y respuesta de emergencia

A pesar de la magnitud del siniestro, Sandoval destacó que los servicios de socorro actuaron con celeridad: “Pasó el accidente e inmediatamente todas las ambulancias se desplegaron. Toda la gente empezó a cerrar y dar vía porque, de hecho, estábamos al lado de un parqueadero y la gente estaba intentando salir, pero llegó súper rápido, pudimos ver que el auxilio llegó rápido”. Sin embargo, la percepción sobre la seguridad del recinto dejó dudas entre los sobrevivientes. Sandoval mencionó que, aunque adquirieron entradas en la zona VIP buscando comodidad para los menores, la organización no cumplió las expectativas. “Había sillas y todo el mundo estaba subiendo en una silla, no había nada de logística”, concluyó.

Lady contando su experiencia en redes sociales sobre el Monster Truck en Popayán. FOTO: Redes sociales @ladycasas_esteticapilar