Sobreviviente del accidente de Monster Truck en Popayán contó su experiencia: “Me aferré al piso y dije: ‘Ya, aquí me morí’”

El lote Boulevar Rose de Popayán se transformó en el escenario de una tragedia este domingo 3 de mayo. Lo que debía ser el cierre de un espectáculo de adrenalina con el evento Monster Truck 2026, terminó con un saldo de tres personas fallecidas y 38 lesionadas.
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Según el gobernador del Cauca, Octavio Guzmán, quien confirmó el hecho y se pronunció por medio de sus redes sociales, el descontrol inesperado de uno de los vehículos pesados durante la exhibición provocó el atropello masivo de los asistentes.