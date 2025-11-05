Sobreviviente colombiano del ataque de EE.UU. a un narcosubmarino en el Caribe fue dado de alta y no enfrentará cargos

Jonathan Obando Pérez, uno de los dos sobrevivientes del ataque de Estados Unidos a un supuesto narcosubmarino en el mar Caribe el 16 de octubre, fue dado de alta del Hospital de Kennedy de Bogotá el pasado martes 28 del mismo mes, según confirmó el diario El País. El hombre abandonó el centro médico por sus propios medios, sin custodia judicial.
Contexto: Con trauma craneoencefálico y respiración artificial, así llegó al país el sobreviviente de ataque naval de EE.UU en el Caribe
En su momento, el presidente Gustavo Petro publicó lo siguiente en su cuenta de X: “Recibimos al colombiano detenido en el narco submarino, nos alegra que esté vivo y será procesado de acuerdo a las leyes”.