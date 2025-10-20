¡Ojo! Por socavación en vía del Metro, estas estaciones están fuera de servicio

¡Atención! El Metro de Medellín anunció que por una socavación detectada en la vía férrea de la Línea A, tres estaciones del sistema han quedado temporalmente por fuera de servicio.

Según informó el Metro, la detección de la socavación se halló cerca de la estación Poblado.

“Por ello, a partir de este momento la línea A del Metro opera entre las estaciones Niquía y Poblado; y entre La Estrella e Itagüí”, comentó el Metro.



De acuerdo con el sistema de transporte masivo, las estaciones que quedaan por fuera de servicio momentáneamente son Aguacatala, Ayurá y Envigado.



Personal Metro atiende la novedad en el sitio.

NOTICIA EN DESARROLLO