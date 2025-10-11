La historia de Sofía Carmona, la nadadora antioqueña que sueña con ir al Mundial del OceanMan en Dubái

A Sofía Carmona Castro el agua la acompaña desde antes de caminar. Su mamá, Érika, la metió a clases de natación cuando apenas tenía seis meses, convencida de que nadar era una forma de vida, una herramienta de supervivencia. Desde entonces, el agua la fue moldeando, volviéndola tranquila, perseverante y fuerte.
Hoy, esa misma niña es la segunda mejor nadadora de su categoría en el Oceanman de San Andrés, un logro que la tiene con los ojos puestos en Dubái, donde en diciembre se disputará el Mundial de aguas abiertas. Pero antes de zambullirse en las aguas del oriente medio, Sofía y su familia están librando otra carrera: la de conseguir el dinero para poder ir.
“Yo nunca pensé que me iba a ir así de bien”, dice Sofía, aún sorprendida por lo que logró en las aguas de San Andrés, donde nadó 500 metros en 4 minutos y 54 segundos y se quedó con la medalla de plata en la categoría 11–12 años.