¡Lo volvió a hacer! Sofía Gómez batió récord panamericano al descender 110 metros; ¿cómo lo logró? Cardiólogo lo explica

Hay alegría y júbilo en Colombia por el récord panamericano que batió este domingo la apneísta Sofía Gómez Uribe, quien descendió 110 metros en la modalidad de peso constante con monoaleta durante la competencia Deep Dominica Freediving, superando así su marca continental de 106 metros en 2024.
Este certamen internacional de apnea, realizado en la bahía de Soufrière en la isla de Dominica (Caribe), fue el escenario perfecto para que la risaraldense se destacara en su disciplina. Sofía Gómez se sumergió agarrada de una línea (mainline/downline) que marcaba paulatinamente la profundidad objetivo, dejando atónitos a los demás buzos y a su equipo, que la acompañó en su preparación física y mental para lograr este hito que llena de orgullo al país.