x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Sofía Vergara tendría nuevo novio: ¿quién es el empresario que la habría vuelto a enamorar?

La actriz colombiana fue vista junto a Douglas Chabbott en eventos internacionales y una reciente publicación en redes reavivó las versiones sobre una nueva relación sentimental.

  • Sofía Vergara y Douglas Chabbott fueron vistos en el concierto de Oasis en el Rose Bowl de Pasadena, California. FOTO: BACKGRID.
    Sofía Vergara y Douglas Chabbott fueron vistos en el concierto de Oasis en el Rose Bowl de Pasadena, California. FOTO: BACKGRID.
Andrea Lara
Andrea Lara
hace 11 minutos
bookmark

Sofía Vergara vuelve a ser noticia por su vida sentimental. Tras varios meses de discreción y rumores, la actriz colombiana habría iniciado una nueva relación con Douglas Chabbott, un empresario estadounidense 14 años menor que ella, con quien ha sido vista en distintos eventos internacionales.

Conozca: ¿Quién es Sandra, la familiar de Sofía Vergara que estará en la temporada 9 de Selling Sunset?

Aunque la protagonista de Modern Family y Griselda ha mantenido un bajo perfil desde su divorcio del actor Joe Manganiello y su posterior ruptura con el cirujano Justin Saliman a comienzos de 2025, una reciente publicación en redes sociales desató especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron las imágenes como una confirmación del romance.

Vergara, de 53 años, aparece compartiendo momentos de cercanía con Chabbott, de 39, empresario vinculado a los sectores de la moda y el entretenimiento de lujo. La pareja ya había sido vista anteriormente en escenarios como el Festival de Cannes y durante viajes por Europa, lo que avivó las versiones sobre una relación que habría comenzado meses atrás.

¿Quién es Douglas Chabbott, el nuevo novio de Sofía Vergara?

Chabbott es una figura conocida en círculos exclusivos y mantiene vínculos con celebridades internacionales como Naomi Campbell, J Balvin y Ricky Martin. Según versiones cercanas, su perfil encajaría con lo que la actriz ha manifestado en entrevistas recientes: una pareja independiente, exitosa y capaz de adaptarse a su ritmo de vida.

El 2025 ha sido un año de transiciones personales para la barranquillera. Tras el fin de su relación con Saliman, fue relacionada con distintas figuras públicas, entre ellas el piloto Lewis Hamilton, aunque esos rumores nunca se confirmaron. Lo que sí parece claro es que su vínculo con Chabbott se ha fortalecido con el paso de los meses.

La reacción en redes sociales ha sido mayoritariamente positiva. Miles de seguidores celebran que la actriz se permita una nueva etapa en el amor, mientras continúa consolidando su carrera y sus negocios, entre ellos su marca Toty y nuevos proyectos audiovisuales

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida