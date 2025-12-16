Sofía Vergara tendría nuevo novio: ¿quién es el empresario que la habría vuelto a enamorar?

Sofía Vergara vuelve a ser noticia por su vida sentimental. Tras varios meses de discreción y rumores, la actriz colombiana habría iniciado una nueva relación con Douglas Chabbott, un empresario estadounidense 14 años menor que ella, con quien ha sido vista en distintos eventos internacionales. Conozca: ¿Quién es Sandra, la familiar de Sofía Vergara que estará en la temporada 9 de Selling Sunset? Aunque la protagonista de Modern Family y Griselda ha mantenido un bajo perfil desde su divorcio del actor Joe Manganiello y su posterior ruptura con el cirujano Justin Saliman a comienzos de 2025, una reciente publicación en redes sociales desató especulaciones entre sus seguidores, quienes interpretaron las imágenes como una confirmación del romance.

Vergara, de 53 años, aparece compartiendo momentos de cercanía con Chabbott, de 39, empresario vinculado a los sectores de la moda y el entretenimiento de lujo. La pareja ya había sido vista anteriormente en escenarios como el Festival de Cannes y durante viajes por Europa, lo que avivó las versiones sobre una relación que habría comenzado meses atrás.

¿Quién es Douglas Chabbott, el nuevo novio de Sofía Vergara?

Chabbott es una figura conocida en círculos exclusivos y mantiene vínculos con celebridades internacionales como Naomi Campbell, J Balvin y Ricky Martin. Según versiones cercanas, su perfil encajaría con lo que la actriz ha manifestado en entrevistas recientes: una pareja independiente, exitosa y capaz de adaptarse a su ritmo de vida.