Con software israelí y más de 3.700 cámaras la Secretaría de Seguridad ya vigila los 125 municipios de Antioquia

La Secretaría de Seguridad de Antioquia oficializó este jueves un hito en materia de vigilancia en el departamento. Por primera vez en la historia, las autoridades tienen acceso en un solo lugar y en tiempo real a más de 3.762 cámaras que vigilan los 125 municipios del departamento.
La ampliación hace parte de la estrategia de fortalecimiento que desde el año pasado emprendió la Gobernación en materia de infraestructura y tecnología para apoyar a la Fuerza Pública y los diferentes organismos de socorro.