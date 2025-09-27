Soldado antioqueño murió tras pisar una mina antipersonal en medio de un operativo en Chocó

Un operativo de seguridad rutinaria en el departamento del Chocó culminó en tragedia. En la vereda Marcelina del municipio de Unguía, el soldado profesional Jhon Miranda Ramírez del Ejército Nacional murió tras pisar una mina antipersonal durante el desarrollo de tareas de control en la zona.
Le puede interesar: “El derroche rompió la tesorería de la nación”: Álvaro Uribe analizó la situación económica del país en Congreso de Fenalco
La detonación, ocurrida durante el patrullaje realizado este viernes 26 de septiembre, le causó heridas graves al uniformado oriundo de Currulao, Turbo, por lo que el Ejército coordinó de inmediato su traslado aéreo de urgencia hacia Medellín. Para las autoridades, la mina antipersonal fue instalada por integrantes del GAO Clan del Golfo.
Según el informe oficial, el soldado Miranda Ramírez presentó complicaciones severas durante el vuelo, lo que obligó a su ingreso directo y urgente en la Clínica de Las Américas de la capital antioqueña.