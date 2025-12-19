x

Ayudemos para que el mundo de Matías sea más grande: comunidad de Altavista busca recursos para una silla de ruedas

El adolescente vive en el corregimiento y es uno de los más fieles asistentes a las actividades de la corporación cultural Altavista.

  • Desde que perdió su silla de ruedas, Matías se desplaza por las calles del corregimiento con la fuerza de sus brazos. Foto: Manuel Saldarriaga.
El Colombiano
hace 29 minutos
bookmark

La Corporación Cultural Altavista adelanta una campaña comunitaria para recaudar recursos destinados a la compra de una silla de ruedas eléctrica adaptada para Matías Carrillo, un niño con discapacidad motriz que participa de manera constante en las actividades artísticas y culturales de la organización. La iniciativa busca garantizar su movilidad, facilitar su acceso a la educación y permitirle continuar asistiendo a los procesos culturales que se desarrollan en el territorio.

Siga leyendo: Una corporación cultural que trabaja para hacer visible al corregimiento de Altavista

John Edwar Foronda, director de la corporación, explicó que la campaña surge ante la imposibilidad de Matías de desplazarse de manera autónoma. Actualmente el niño no cuenta con una silla adecuada para su condición. Esta situación limita su participación y afecta su calidad de vida.

Matías nació con una condición genética conocida como mielomeningocele (la forma más extrema de espina bífida), que le impide caminar. Su forma de desplazamiento habitual es gateando, lo que le exige un esfuerzo físico constante. Para asistir a la corporación o al colegio debe cruzar una quebrada, pasar de roca en roca y recorrer trayectos que pueden tomarle hasta media hora. Con una silla de ruedas adaptada, ese mismo recorrido podría reducirse a diez minutos.

La silla que se proyecta adquirir es un dispositivo eléctrico con un sistema tipo moto, que permite mayor autonomía en desplazamientos largos y en terrenos irregulares. El equipo funciona con baterías y puede transformarse en una silla de ruedas convencional al desmontar el módulo motorizado cuando se ingresa a espacios cerrados. El costo total del dispositivo supera los 10 millones de pesos.

Para hacer viable la compra, la Corporación Cultural Altavista estableció una alianza con la Fundación Matt. De esta manera, la campaña comunitaria busca recaudar al menos cinco millones de pesos.

Matías ya tuvo la oportunidad de probar el dispositivo en un recorrido desde su barrio hasta el sector de Belén. Según relató, la experiencia fue más cómoda y le permitió desplazarse sin el agotamiento que le genera la silla convencional. La nueva silla no se descarga con facilidad y está diseñada para trayectos más largos. Además, el equipo debe fabricarse a la medida del usuario, por lo que el proceso de ensamblaje requiere varias pruebas técnicas.

La meta de la campaña es que el niño pueda retomar el colegio el próximo año y continuar con su formación académica y artística. Actualmente cursa quinto de primaria. El niño suena con ser policía o portero de fútbol. También ha mostrado afinidad por el teatro y las artes.

Lea aquí: Para no olvidar a los muertos: una obra de teatro relata la masacre en Altavista

Para la mamá de Matías, la silla representa una oportunidad de ampliar su autonomía y reducir las barreras cotidianas que enfrenta. Su madre relata que, pese a las dificultades, el niño ha desarrollado una fuerte capacidad de adaptación y participa activamente en actividades deportivas y culturales. La adquisición del dispositivo no solo facilitaría su desplazamiento, sino que abriría nuevas posibilidades educativas y sociales en su entorno inmediato.

Las donaciones se envían a la cuenta de Ahorros Bancolombia 614-000024-87

Utilidad para la vida