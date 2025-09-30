Sonia, la única mujer piloto de Monster Truck en América Latina

Sonia Segura es una piloto colombiana de Monster Truck con más de 30 años de experiencia en el motors sport. Inició con carros pequeños y conoció las Monster Truck cuando llegaron a Bogotá. Como piloto colombiana, ha viajado a países como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Curazao y Venezuela, sintiendo gran orgullo de ser reconocida como “la mujer colombiana” en el exterior. Sus camionetas pesan 5 toneladas, el chasis es completamente tubular y la carrocería de fibra de vidrio. Cada una de las llantas pesa 300 kg (600 libras). En cada show, aplastan 10 carros. Aunque antes era un ambiente machista, Sonia impulsa a las mujeres a medirse y arriesgarse.