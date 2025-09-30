x

Sonia, la única mujer piloto de Monster Truck en América Latina

Alejandro Bermúdez Montoya
Juan Pablo Estrada Ramírez
Jeann Carlos Rodríguez
hace 6 minutos
bookmark

Sonia Segura es una piloto colombiana de Monster Truck con más de 30 años de experiencia en el motors sport. Inició con carros pequeños y conoció las Monster Truck cuando llegaron a Bogotá. Como piloto colombiana, ha viajado a países como Chile, Perú, Bolivia, Ecuador, Curazao y Venezuela, sintiendo gran orgullo de ser reconocida como “la mujer colombiana” en el exterior. Sus camionetas pesan 5 toneladas, el chasis es completamente tubular y la carrocería de fibra de vidrio. Cada una de las llantas pesa 300 kg (600 libras). En cada show, aplastan 10 carros. Aunque antes era un ambiente machista, Sonia impulsa a las mujeres a medirse y arriesgarse.

Utilidad para la vida