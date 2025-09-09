x

¿Quién era Sophia Durán, la residente de Bucaramanga que murió en trágico accidente de tránsito?

La mujer, de 22 años, se movilizaba con un acompañante en una camioneta de alta gama. El conductor resultó ileso.

    Sophia Durán murió en un trágico accidente de tránsito el 7 de septiembre de 2025. FOTOS: Tomadas de redes sociales
Colprensa
hace 59 minutos
bookmark

Sophia Durán Mozo era una mujer amable y amorosa, así la describieron sus amigos, quienes lamentan su pronta partida. La joven de tan solo 22 años murió en un trágico accidente de tránsito en la madrugada del pasado 7 de septiembre, en la vía entre La Lizama y San Alberto.

Aunque Durán era oriunda de Ocaña, Norte de Santander, llevaba un par de años residiendo en Bucaramanga, la ciudad que la adoptó y le permitió culminar sus estudios de bachiller en el Colegio Franciscano del Virrey Solís, en el 2021. Actualmente cursaba sus estudios profesionales.

Por medio de redes sociales, sus familiares y amigos compartieron que el sepelio de Sophia Durán será este miércoles 10 de septiembre, a las 11:00 a.m. La misa de velación se llevará a cabo en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, su cuerpo será sepultado en el cementerio Parque Memorial Tierrasanta.

Esto es lo que se sabe del accidente en el que perdió la vida Sophia Durán

El siniestro se registró en el kilómetro 83+300 metros de la vía entre La Lizama y San Alberto, cuando una camioneta de alta gama colisionó de frente contra una motocicleta.

De acuerdo con los agentes de tránsito, el impacto fue de tal magnitud que el conductor de la motocicleta involucrada en el hecho, Pedro Vanegas, falleció en el lugar.

¿Quién era Sophia Durán, la residente de Bucaramanga que murió en trágico accidente de tránsito?

Por otro lado, se conoció que la joven Sophia se movilizaba como acompañante en la camioneta de alta gama. Al lugar llegaron organismos de socorro, quienes la trasladaron de manera inmediata al hospital Alfonso Lara de San Alberto, donde perdió la vida.

El conductor del vehículo, identificado como Mailon Galvis, de 25 años, resultó ileso. La hipótesis preliminar indica que la camioneta habría invadido el carril contrario al intentar adelantar otro vehículo, lo que provocó el choque frontal. Según el medio El Heraldo, en la camioneta en la que iba Durán fueron encontradas botellas de licor. Aunque esta versión aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

