Los charrúas deberán enfrentar al gigante español en el grupo H del Mundial 2026

El sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá del viernes 5 de diciembre dejó listos los platos fuertes de la primera jornada del torneo que se celebrará el verano entrante. Uno de ellos reúne a dos gigantes del fútbol que cargan en su historia el título de haber sido campeones mundiales.
La selección española, que clasificó primera en el ranking FIFA, no la tendrá del todo fácil, pues deberá enfrentarse a los charrúas y dos rivales más que, aunque parecen inofensivos, han mostrado un desempeño creciente en las últimas eliminatorias. Le contamos cómo quedó el grupo H y quiénes podrían ser sus rivales en las próximas instancias.