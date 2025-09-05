Ya hay fecha y hora para el sorteo del Mundial 2026, ¿dónde será?

Continúan las Eliminatorias por el Mundial 2026, que se realizará en Norteamérica (Estados Unidos, México y Canadá). La Selección Colombia ya obtuvo su puesto tras la victoria contra Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla (3-0)- y tendrá la tarea de prepararse para enfrentar a equipos fuertes como Argentina, Paraguay, Brasil y Uruguay. El siguiente paso es el repechaje por la clasificación.

Como en todos los mundiales, existe una ceremonia en la que se realiza un sorteo con 12 grupos conformados por cuatro equipos para la disputa de los partidos.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y Donald Trump, mandatario de Estados Unidos, confirmaron en un evento en la Casa Blanca que la de esta ocasión se realizará en el John F. Kennedy Center for the Performing Arts, ubicado en Washington, D.C.-EE. UU.