Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026: estas serán las novedades que tendrá esta edición

Todo está listo para el sorteo del Mundial 2026. En Washington ya ultiman los detalles para el evento, que se realizará en el Centro Kennedy el próximo viernes 5 de diciembre, a partir del mediodía colombiano. Ese día el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo, que estará junto a Ramón Jesurún, presidente de la Federación, en la capital de Estados Unidos representando a la delegación criolla, conocerá sus rivales para la primera ronda del torneo.
El evento tendrá varias diferencias en comparación con los sorteos de las últimas ediciones. No solo porque este será el primer Mundial que tendrá 12 grupos –por las 48 selecciones nacionales que participarán–, sino que también será la primera edición de una Copa del Mundo que se juega, en simultáneo, en tres países diferentes.