Todo listo para el Sorteo del Mundial 2026: estas serán las novedades que tendrá esta edición

Todo está listo para el sorteo del Mundial 2026. En Washington ya ultiman los detalles para el evento, que se realizará en el Centro Kennedy el próximo viernes 5 de diciembre, a partir del mediodía colombiano. Ese día el seleccionado dirigido por Néstor Lorenzo, que estará junto a Ramón Jesurún, presidente de la Federación, en la capital de Estados Unidos representando a la delegación criolla, conocerá sus rivales para la primera ronda del torneo. El evento tendrá varias diferencias en comparación con los sorteos de las últimas ediciones. No solo porque este será el primer Mundial que tendrá 12 grupos –por las 48 selecciones nacionales que participarán–, sino que también será la primera edición de una Copa del Mundo que se juega, en simultáneo, en tres países diferentes.

Por eso no se sabrá, desde el primer momento, cuáles serán las ciudades y los horarios en los que se jueguen los partidos, como ocurrió en las ediciones más recientes del torneo. Esta vez, solo se conocerá en cuáles zonas quedarán los equipos de acuerdo con los bombos en los que están ubicados.

¿Por qué no se conocerán las ciudades donde jugarán los partidos las selecciones?

El hecho de que el Mundial se juegue en tres países condiciona el proceso de elaboración de la programación por parte de la Fifa. La organización del evento dividió en tres zonas las sedes del Mundial: Este, Oeste y Centro. La idea es que los equipos no tengan que realizar desplazamientos que superen las 2 horas y media en vuelos y que el clima –verano fuerte–, no los afecte.

También que los elencos nacionales no jueguen dos partidos en la misma ciudad. Además, el ente rector del fútbol buscará que las selecciones de Europa puedan disputar sus encuentros en horarios que encajen con el “prime” de la televisión en el Viejo Continente, donde habrá un amplio número de personas consumiendo los encuentros.

Por tal motivo, el Departamento de Competición de la Fifa se reunirá, después del sorteo del viernes, para cuadrar los detalles y, el sábado, en un “show” aparte que se podrá ver por las plataformas de la Fifa, dará a conocer las ciudades, fechas y horarios en que se disputarán los encuentros de cada selección.

¿Cómo se sortearán los bombos en la Copa del Mundo del 2026?

Solo tres selecciones nacionales saben en qué grupo estarán en el Mundial: México, Canadá y Estados Unidos. Los elencos de esos países saben que serán cabeza de serie de los Grupos A, B y D, respectivamente, por ser los países sedes de la Copa del Mundo. Entre tanto, los nueve elencos restantes que serán cabeza de serie, liderarán los grupos restantes hasta el L.

En cada grupo habrá un equipo del primer bombo, del segundo, el tercero y cuarto. Ahora no se sortearán las posiciones, como se hacía antes. En la medida en que salgan los equipos, se ubicarán en sus grupos y, de acuerdo con un fixture que ya había hecho la Fifa, se definirá quiénes se medirán contra quiénes en los primeros partidos.