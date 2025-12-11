x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Así se jugará la primera fecha de la Liga BetPlay-2026

Tras el sorteo realizado el miércoles, se conoció que Nacional comenzará como local ante Chicó, Medellín visitará a Pasto y Águilas a Santa Fe. Este jueves se establecerá el formato de juego de la venidera Liga.

  • Nacional y Medellín se alistan para jugar la final de la Copa Betplay. Los partidos serán este sábado (5:00 p.m.) y el próximo miércoles (7:30 p.m.). Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
    Nacional y Medellín se alistan para jugar la final de la Copa Betplay. Los partidos serán este sábado (5:00 p.m.) y el próximo miércoles (7:30 p.m.). Foto: Manuel Saldarriaga Quintero.
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 37 minutos
bookmark

En medio de la expectativa para conocer el nuevo campeón del fútbol profesional, serie que disputarán Junior de Barranquilla y Deportes Tolima este viernes (8:00 p.m.) y martes (7:30 a.m.), la División Mayor del Fútbol Colombiano –Dimayor – definió el miércoles en la noche, a través de un sorteo, los partidos que darán inicio a la Liga BetPlay del primer semestre de 2026.

En referencia al formato del nuevo torneo, este jueves, en Asamblea, se conocerán las fechas de los partidos y se definirá si se continuará jugando bajo el sistema de todos contra todos y cuadrangulares para conocer los dos finalistas o si después de la ronda inicial se jugarán playoff.

Primera fecha Liga Betplay 2026

Nacional vs. Chicó

Estadio: Atanasio Girardot

Pasto vs. Medellín

Estadio: Departamental Libertad

Santa Fe vs. Águilas

Estadio: El Campín

Junior vs. Tolima

Estadio: Metropolitano

Cúcuta vs. Once Caldas

Estadio: General Santander

Bucaramanga vs. Millonarios

Estadio: Américo Montanini

Jaguares vs. Deportivo Cali

Estadio: Jaraguay

Fortaleza vs. Alianza FC

Estadio: Techo

América vs. Internacional de Bogotá

Estadio: Olímpico Pascual Guerrero

Deportivo Pereira vs. Llaneros

Estadio: Hernán Ramírez Villegas

Siga leyendo: Las dos caras de la moneda: así impactan a las plantillas de Nacional y DIM disputar torneo internacional en 2026

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida