¿Quién es el otro sospechoso de agredir a Jaime Esteban Moreno? Estas son las pistas para su búsqueda

El asesinato de Jaime Esteban Moreno Jaramillo, ocurrido en la madrugada del 1 de noviembre en la localidad de Barrios Unidos, en Bogotá, es objeto de una investigación adelantada por la Fiscalía, que ya ha identificado a cuatro personas relacionadas con la agresión. Dos mujeres fueron inicialmente detenidas y posteriormente liberadas, mientras que otro de los presuntos agresores, captado en los videos y señalado de participar directamente en la golpiza, aún no ha sido identificado ni capturado. En contexto: Estudiante de Los Andes murió tras agresión en fiesta de Halloween en Bogotá: esto se sabe El segundo hombre que continúa prófugo aparece en los videos del segundo enfrentamiento, donde se observa que participaron al menos dos hombres y dos mujeres. En las imágenes se distingue a uno de ellos vestido de negro y con orejas de conejo oscuras, que corre hacia Jaime Esteban Moreno y lo derriba con fuerza antes de seguir golpeándolo. De acuerdo con información revelada por el periodista Daniel Coronell, este individuo sería de nacionalidad venezolana y trabajaría vendiendo perros calientes en el sector de San Victorino. Por otro lado, testimonios recogidos en el proceso indican que este hombre llegó al lugar junto con Juan Carlos Suárez Ortiz, el único capturado hasta el momento, quien tenía el rostro pintado de rojo y vestía pantalón negro. De acuerdo con la versión del amigo de la víctima, este individuo intervino para apoyar a Suárez en la riña que minutos antes había comenzado.

Vecinos del sector afirmaron a los investigadores que el joven buscado frecuenta la zona durante las noches y podría tener vínculos con locales cercanos al lugar del ataque. Uno de los investigadores del caso dijo a El Tiempo que “Ortiz debe saber de quién se trata porque los testigos aseguran que ese hombre lo fue a respaldar en la riña. Es evidente que lo están protegiendo”. Puede leer: Entre la justicia y la impunidad: las preguntas que deja el caso de universitario asesinado en Bogotá Sobre el hecho, el club Before, donde se encontraba Moreno, manifestó por medio de un comunicado que el homicidio ocurrió a más de tres cuadras del lugar, fuera de su perímetro de operación. La administración aseguró que los presuntos responsables —también asistentes al evento— están siendo judicializados y que han entregado su colaboración a la Fiscalía para facilitar la identificación de los agresores. El establecimiento reiteró su disposición de aportar los registros audiovisuales del evento y pidió revisar las condiciones de movilidad nocturna en Bogotá, al señalar que la falta de transporte público y presencia policial en la madrugada expone a los ciudadanos a “riesgos evitables”. Puede leer: “Solo le dije ‘cuídate mucho’”: el relato del hermano del estudiante de Los Andes asesinado en Halloween

Capturas, testimonios y estado de la investigación

El primer agresor identificado es Juan Carlos Suárez Ortiz, de 27 años, quien fue capturado en flagrancia y ya fue presentado ante un juez. En los videos de seguridad se le observa sin camisa, con el rostro pintado de rojo, enfrentando directamente a la víctima en los primeros segundos de la golpiza. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Suárez fue quien inició el ataque y luego huyó del lugar junto con otro hombre que llegó instantes después y también participó en la agresión.

Con ellos estaban dos mujeres, identificadas como Paola Fernández Ulvarán y Berta Parra Torres, quienes acompañaban al grupo esa noche. En un principio se creyó que ambas eran de nacionalidad venezolana, pero las autoridades establecieron que al menos una cuenta con cédula colombiana. En la grabación se aprecia que una de ellas, disfrazada de azul, corre junto al grupo durante la golpiza, mientras la otra, vestida de negro, permanece cerca observando los hechos. El amigo de Jaime Esteban, identificado como Juan David, relató que la confrontación habría comenzado dentro de la discoteca a la que asistieron. En entrevista con Citynoticias, explicó que desconoce el motivo de la riña, pero que intentó auxiliarlo luego de la agresión: “Hay un momento en el que él deja de respirar y yo le hice reanimación, porque había perdido el pulso”. Jaime Esteban fue trasladado primero a un hospital de Chapinero y luego al Hospital Simón Bolívar, donde ingresó con trauma craneoencefálico severo. Permaneció varias horas en la Unidad de Cuidados Intensivos y falleció la noche del viernes por paro cardiorrespiratorio. Las autoridades concentran ahora sus esfuerzos en determinar la identidad y ubicación del hombre que aparece en las grabaciones con vestimenta negra, considerado clave para cerrar el cerco judicial sobre el grupo que participó en la muerte del estudiante. Le puede interesar: ¿Quién era Jaime Esteban Moreno Jaramillo? El estudiante de Los Andes que murió tras una fiesta de Halloween en Bogotá Bloque de preguntas y respuestas