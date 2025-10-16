Vuela alto, Spaceman: murió Ace Frehley, guitarrista original de la banda Kiss

La noticia fue confirmada por sus familiares al portal estadounidense TMZ. El músico, reconocido por su estilo explosivo y su personaje del “Spaceman”, falleció tras haber sido hospitalizado por una hemorragia cerebral derivada de una caída en su estudio hace algunas semanas .

El mundo del rock está de luto. Este jueves, Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de la icónica banda Kiss , murió a los 74 años.

Su familia tomó la difícil decisión de desconectarlo del soporte vital , informó el medio.

Ace Frehley formó Kiss en 1973 junto a Gene Simmons, Paul Stanley y Peter Criss, convirtiéndose en una de las piezas clave del sonido y la imagen de la agrupación.

Con su maquillaje plateado y su guitarra Gibson Les Paul, contribuyó a definir la estética teatral y el sonido potente que llevó a la banda al estrellato mundial.

Durante su primera etapa con Kiss, Frehley participó en algunos de los himnos más reconocidos del grupo, entre ellos Detroit Rock City, I Was Made for Lovin’ You y Rock and Roll All Nite. Sin embargo, abandonó la formación en 1982 por problemas con el alcohol y diferencias creativas.

Lea también: La polémica biografía de Charly García escrita por Sergio Marchi llega actualizada a Colombia

A mediados de los años ochenta fundó Frehley’s Comet, un proyecto que exploró sonidos más melódicos y con el que consolidó su carrera como solista. En 1996 volvió a reunirse con Kiss para la exitosa gira de reencuentro, permaneciendo con el grupo hasta 2002.

Su versión del tema New York Groove, que se convirtió en un clásico del rock, y canciones como Into the Night, lo mantuvieron vigente como guitarrista de culto. En 2014, Frehley fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll junto a sus antiguos compañeros de Kiss.

Con su muerte, Ace Frehley se convierte en el primer miembro original de la legendaria banda en fallecer, dejando un legado indeleble en la historia del rock.