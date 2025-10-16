Vuela alto, Spaceman: murió Ace Frehley, guitarrista original de la banda Kiss

El mundo del rock está de luto. Este jueves, Ace Frehley, guitarrista original y miembro fundador de la icónica banda Kiss, murió a los 74 años.
La noticia fue confirmada por sus familiares al portal estadounidense TMZ. El músico, reconocido por su estilo explosivo y su personaje del “Spaceman”, falleció tras haber sido hospitalizado por una hemorragia cerebral derivada de una caída en su estudio hace algunas semanas.
