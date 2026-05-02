Spirit Airlines anuncia cierre de operaciones y cancela todos sus vuelos tras fracaso financiero

La aerolínea estadounidense de bajo costo Spirit Airlines, que atendía numerosos destinos en América Latina, anunció este sábado que canceló todos sus vuelos e inició el “cierre ordenado de sus operaciones”, luego del fracaso de un posible rescate financiero por parte de la Casa Blanca.
El presidente estadounidense, Donald Trump, había expresado interés en ofrecer una ayuda económica para salvar miles de empleos en la empresa, que se había declarado en bancarrota dos veces en 2025.
La aerolínea conectaba Estados Unidos, especialmente el estado de Florida, con más de 20 destinos en Latinoamérica y el Caribe, entre ellos México, Colombia, Costa Rica, Honduras, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.
En un comunicado, la matriz Spirit Aviation Holdings anunció “con pesar que la compañía inició el cierre ordenado de sus operaciones, con efecto inmediato”.
“Todos los vuelos de Spirit fueron cancelados, y los pasajeros de Spirit no deben acudir al aeropuerto”, afirma en ese texto. La web de la empresa muestra un mensaje en el que se informa que “el servicio de atención al cliente ya no está disponible”. La aerolínea afirmó que tramitará los reembolsos de los vuelos ya adquiridos.