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Quiebra de Spirit Airlines: Aerocivil activa plan para 10.000 pasajeros afectados en Colombia

Más de 10.000 pasajeros afectados tras cancelación de vuelos de Spirit Airlines, mientras autoridades y aerolíneas coordinan medidas para mitigar impactos y garantizar atención inmediata.

  • Pasajeros afectados buscan soluciones tras cancelación masiva de vuelos de Spirit Airlines en aeropuertos del país. FOTO AFP
    Pasajeros afectados buscan soluciones tras cancelación masiva de vuelos de Spirit Airlines en aeropuertos del país. FOTO AFP
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 20 minutos
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La Aeronáutica Civil informó su plan de atención a los pasajeros afectados por la inmediata terminación de las operaciones globales de Spirit Airlines.

Eso, luego de que la compañía no lograra superar su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.

De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión implica la cancelación total de vuelos a partir del 2 de mayo de 2026. La entidad señaló que, en reuniones previas, la aerolínea había reiterado su intención de continuar operando con normalidad en Colombia, por lo que el cese tomó un rumbo distinto al anticipado.

¿Cuántos pasajeros están afectados y qué opciones tienen?

La Aeronáutica Civil indicó que cerca de 10.000 pasajeros en Colombia resultaron afectados por la cancelación de vuelos entre el 2 y 16 de este mes. Spirit Airlines informó que los usuarios están siendo contactados vía correo electrónico para gestionar opciones de reembolso.

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Para quienes tienen limitaciones de acceso digital, la aerolínea habilitó canales presenciales y herramientas de consulta en sus puntos de atención. La compañía reiteró su compromiso de devolver los recursos a los viajeros que no han iniciado sus trayectos.

Protocolo de articulación para beneficiar pasajeros

Ante la contingencia, la Aerocivil activó protocolos de articulación sectorial y convocó a entidades competentes para coordinar la atención de los usuarios.

En este proceso, la Superintendencia de Transporte asumirá la supervisión de los derechos de los pasajeros y el seguimiento a las obligaciones de la aerolínea. Paralelamente, la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) adelantará contactos con otros operadores para evaluar apoyos dentro de la industria.

Además, el Grupo de Intermediación de Aeropuertos de la Aerocivil reforzó su presencia en terminales aéreas para orientar a los viajeros sobre los canales disponibles.

¿Qué apoyo ofrecen otras aerolíneas?

En el frente operativo, Avianca activó un plan de protección voluntaria para pasajeros con tiquetes entre el 2 y el 16 de mayo de 2026, permitiendo reubicaciones sin costo de tarifa aérea, sujetas a disponibilidad.

Por su parte, Latam Airlines anunció su intención de apoyar con capacidad adicional y se encuentra definiendo su oferta para atender la demanda generada por la contingencia.

Las autoridades recomendaron a los usuarios acudir prioritariamente a los canales oficiales de Spirit Airlines para gestionar reembolsos o alternativas de viaje. La Aeronáutica Civil continuará con labores de seguimiento y coordinación institucional dentro de sus competencias legales.

Entérese: Aerolínea Spirit se declara en quiebra en Estados Unidos, ¿qué pasará con sus vuelos en Colombia?

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