Quiebra de Spirit Airlines: Aerocivil activa plan para 10.000 pasajeros afectados en Colombia

La Aeronáutica Civil informó su plan de atención a los pasajeros afectados por la inmediata terminación de las operaciones globales de Spirit Airlines.
Eso, luego de que la compañía no lograra superar su proceso de reorganización bajo el Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos.
De acuerdo con el comunicado oficial, la decisión implica la cancelación total de vuelos a partir del 2 de mayo de 2026. La entidad señaló que, en reuniones previas, la aerolínea había reiterado su intención de continuar operando con normalidad en Colombia, por lo que el cese tomó un rumbo distinto al anticipado.