¿Por qué quebró Spirit? Mal servicio, cobros adicionales y quejas de pasajeros aceleraron su caída

Después de 34 años en el mercado, Spirit Airlines terminó sumándose a la lista de aerolíneas de ultra bajo costo que han colapsado financieramente en la industria aérea comercial.
La compañía estadounidense arrastraba problemas económicos desde antes de la pandemia y no reportaba ganancias desde 2019. Aunque intentó reestructurar sus operaciones y reducir costos, la presión financiera terminó siendo insostenible.
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El golpe definitivo llegó con el aumento de los precios del combustible para aviones (jet fuel), un factor que aceleró la crisis de la aerolínea en medio de un entorno internacional marcado por tensiones geopolíticas y el encarecimiento de la operación aérea.
A esto se sumó el fracaso de las negociaciones con el gobierno de Donald Trump para acceder a un rescate cercano a los US$500 millones, apoyo financiero que nunca se materializó.
Spirit se declaró en quiebra por primera vez en noviembre de 2024 y logró reducir US$800 millones de deuda mediante un acuerdo con acreedores. Sin embargo, la aerolínea siguió acumulando pérdidas y advirtió sobre dudas respecto a su continuidad operativa.
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En medio de su segunda bancarrota, la compañía inició medidas extremas para obtener liquidez: subastó aviones, vendió puertas de embarque y redujo personal como parte de un esfuerzo desesperado por mantenerse a flote. Pero la situación financiera reflejaba problemas estructurales más profundos relacionados con la gestión empresarial y el desgaste del modelo de negocio de ultra bajo costo.