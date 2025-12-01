¿Porqué apareció gran cantidad de espuma sobre la quebrada La Aguacatala en El Poblado?

Desde tempranas horas de la mañana, vecinos del sector de San Lucas en El Poblado reportaron una inusual situación sobre el afluente que por allí cruza.

Resulta que la quebrada La Aguacatala amaneció llena de una espesa espuma blanca que no solo estaba sobre el afluente sino también en sus riberas.

Alarmados por el suceso, los residentes dieron aviso a las autoridades ambientales. Hasta el sitio se desplazó una comisión del Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

El personal técnico de la Unidad de Reacción Ambiental URA realizó una inspección ocular a las 7:34 a.m. en el sector de la carrera 22 con calle 16AA Sur, cerca de la urbanización Hausen del barrio San Lucas.

El equipo confirmó la gran acumulación de espuma, por lo que realizó un recorrido aguas arriba para identificar el origen de la alteración. Al llegar a la urbanización San Juan, ubicada en la calle 16A Sur con calle 9E de la vereda Las Palmas del corregimiento de Santa Elena, los técnicos hallaron el detonante de la situación: un siniestro vial.