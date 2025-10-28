Laura Gallego, Srta. Antioquia, renunció al título tras sus impresentables y violentos comentarios contra políticos

Laura Gallego Solís, quien había sido decretada como Señorita Antioquia para el Concurso Nacional de Belleza que se celebra en Cartagena, anunció su renuncia al título tras sus polémicas publicaciones y declaraciones que generaron rechazo en redes sociales. En varios de sus mensajes, la abogada compartió fuertes opiniones, comentarios violentos y críticas contra figuras políticas como el presidente Gustavo Petro y el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en algunos casos incitando a la violencia. Ante la controversia, la candidata publicó una carta abierta en la que comunicó su decisión de renunciar de manera irrevocable al título. “Hoy hablo desde la verdad, sin libretos y sin coronas”, inicia el texto difundido en sus redes sociales. “Hace unos días fui elegida Señorita Antioquia, un honor que recibí con profunda gratitud y con la ilusión genuina de representar a la tierra que amo. Sin embargo, también soy una mujer con criterio, con una trayectoria de activismo cívico y con una voz política que jamás he ocultado ni ocultaré”.

“Siempre he creído que las mujeres somos mucho más que una cara bonita o un vestido elegante. Las mujeres somos inteligencia, carácter, autenticidad y determinación. Una sociedad que pretende reducirnos al silencio por pensar diferente perpetúa la misma estructura de sometimiento que por décadas hemos combatido”, escribió. “La incoherencia es evidente. Quienes se autoproclaman defensores de la libertad se escandalizan cuando una mujer la ejerce. Pretenden que la participación de una Señorita Antioquia en la vida pública sea un adorno pasivo, un cuerpo silencioso destinado a complacer el espectáculo”, afirmó.

La organización del certamen había aclarado que “el Concurso Nacional de Belleza no participa, ni en su nombre ni en el de las aspirantes a Señorita Colombia, en política, y defiende la institucionalidad de Colombia. Por lo tanto, rechaza cualquier pronunciamiento de las participantes en torno a la actividad política”, señaló la organización en un comunicado publicado en sus redes sociales. En esa línea, el certamen, indicó además “que conmina respetuosamente a las candidatas a abstenerse de participar en política mientras ostenten la representación de sus municipios, departamentos o regiones”. Gallego en sus redes sociales se dedica a entrevistar a precandidatos presidenciales como a Juan Carlos Pinzón, María Fernanda Cabal, Abelardo de la Espriella o a Miguel Uribe, padre del senador asesinado. Puede leer: Estos son los premios que recibió la antioqueña Vanessa Pulgarín como la nueva Miss Universe Colombia 2025 Al candidato Santiago Botero le preguntó: “En el desierto tenés una pistola con una bala, te sueltan a correr a Petro y a Daniel Quintero, ¿a quién le das la bala?”, a lo que Botero le responde: “A Daniel Quintero”, sin embargo, la reina no deja pasar la oportunidad para hacer un apunte: “Y un cachazo pa’ Petro pues al menos”. La organización Cosmovisión Real había anunciado la elección de Gallego el pasado 23 de octubre como representante del departamento de Antioquia, siendo una de las últimas candidatas en ser seleccionada para el concurso que se celebrará el domingo 16 de noviembre. Es decir que la representante antioqueña fue elegida a menos de un mes del certamen.

