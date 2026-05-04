Star Wars: por qué la saga de ciencia ficción se celebra el 4 de mayo y cuál es el origen de esta fecha

Cada 4 de mayo, los fanáticos de Star Wars se reúnen en diferentes partes del mundo para celebrar una de las sagas de ciencia ficción más taquilleras de la historia del cine. A este día se le conoce como el Día Internacional de Star Wars, Star Wars Day o “May the 4th be with you”, y es un fenómeno cultural que cada año destaca la relevancia de esta historia, que ha trascendido generaciones. Lea: La película Star wars: The Mandalorian and Grogu estrenó su tráiler (ya casi se verá en cines) El origen de la celebración no obedece a una estrategia de marketing. El 4 de mayo es el día de Star Wars debido a un juego de palabras en inglés con una de las frases icónicas de la saga: “May the Force be with you”, es decir, “Que la Fuerza te acompañe”. Esa expresión, utilizada por los Jedi en la historia, suena muy similar a “May the Fourth be with you”, que en español sería “Que el 4 de mayo te acompañe”. De ahí surge la fecha de la conmemoración.

La primera vez que se utilizó esta frase fue en 1979, cuando el periódico británico London Evening News publicó un anuncio del Partido Conservador del Reino Unido felicitando a Margaret Thatcher por convertirse en la nueva primera ministra con el mensaje: “May the 4th Be With You, Maggie. Congratulations”. Lea más: Star Wars: estas son las nuevas producciones que llegarán a la franquicia Aunque esta celebración se realiza desde hace décadas, solo a partir de 2011 comenzaron a organizarse grandes eventos con desfiles, proyecciones y concursos de disfraces en ciudades como Nueva York, Tokio, Londres y Buenos Aires. En 2026, fanáticos de todo el mundo de la saga creada por George Lucas celebrarán mientras esperan el estreno de The Mandalorian and Grogu, la primera película de la franquicia en siete años, que llegará a los cines el 22 de mayo.

Según la sinopsis, en la cinta el cruel Imperio ha caído, pero los señores de la guerra imperiales siguen dispersos por toda la galaxia. La incipiente Nueva República trabaja para proteger las conquistas de la Rebelión con la ayuda del legendario cazarrecompensas mandaloriano, Din Djarin (interpretado por Pedro Pascal), y su joven aprendiz, Grogu. Este lunes también se estrenarán los dos episodios finales de Star Wars: Maul – Lord de las Sombras, una producción original ambientada tras los acontecimientos de Star Wars: The Clone Wars, que se centra en Maul y su intento por reconstruir su sindicato criminal en un planeta ajeno al Imperio. Pero el 4 de mayo no solo se celebrará con películas y series, sino también con música. En Spotify está disponible Best of Star Wars, una playlist con 83 canciones de este universo cinematográfico.

Esta fecha no solo se celebrará con eventos en las grandes capitales del mundo. En Medellín, la comunidad de fanáticos de Star Wars realizará un evento este lunes en la Plazoleta Nueva Villa de Aburrá, a partir de las 6:30 de la tarde, donde habrá competencia de cosplay y un encuentro para ver los últimos episodios de la serie. La entrada es gratuita y el evento está abierto a personas de todas las edades.

Bloque de preguntas y respuestas