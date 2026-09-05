Ola de startups de empresarios paisas atrajo inversión por US$157 millones en 2025

Medellín es vista ante los ojos del mundo como una de las ciudades más innovadoras de América Latina. Y por esa razón seduce a la chequera inversionista con diferentes proyectos, eventos que atraen inversión y empresarios que están levantando inversión para expandirse por el resto del mundo. No es por nada que en mayo de este año, la capital antioqueña fue reconocida como el ecosistema de innovación más sólido de Latam, según el más reciente informe Colombia Tech Report (CTR), un resultado que evidencia la madurez institucional de la ciudad y el fortalecimiento de su estrategia de ciencia, tecnología e innovación durante los últimos años. Una de las conclusiones de dicho informe es que la capital antioqueña se destaca como el mejor destino de América Latina para hacer negocios dentro del ecosistema de empresas de base tecnológica (startups), por encima de otras reconocidas capitales como México DF, Santiago de Chile y Buenos Aires (Argentina). Solo para tener una idea de flujo de inversión que mueve la ciudad, pasó de recibir cerca de US$31 millones en 2024 a cerrar 2025 con US$157 millones, lo que representa un incremento anual de 406%, impulsada no solo por una auge del ecosistema startups, sino también de eventos como Startco y Conexión Summit que se realizan cada año en la ciudad para conectar a inversores con emprendedores.

La inversión crece

Y es que el flujo de inversión no es menor, la Agencia de Cooperación e Inversión de Medellín y el Área Metropolitana (ACI Medellín) cerró con resultados sin precedentes. Mientras en 2024 la ciudad había gestionado US$150 millones y cerca de 1.759 empleos, en 2025 la cifra se disparó a más de US$400 millones y 11.211 empleos. Eso quiere decir que en 2025, la capital antioqueña creció cerca de un 266% en inversión nacional y extranjera, un salto que se siente tanto en dólares como en empleos creados. Según la entidad el impulso viene de sectores como tecnología, industrias creativas, infraestructura y comercio, con capital de Estados Unidos, Colombia, Brasil y Francia. Todo en un ambiente político que buscó consolidar a Medellín como un destino estable, innovador y competitivo. Hay que decir que la ciudad también cuenta con eventos como Startco y Conexión que son prácticamente un puente entre inversores y startutups. Solo en el caso de Startco, se estima que las compañías del evento podrían llegar a cerrar negocios por unos US$18 millones. Le puede interesar: Arranca Conexión Summit y proyecta que energía y salud impulsen el empleo startup en Medellín

El crecimiento en Medellín

Juan Esteban Hincapié y Juan Camilo López (Erco)

Juan Esteban Hincapié y Juan Camilo López, cofundadores de Erco Energy, siguen robando titulares con el éxito de Erco en el sector energético. Se trata de una compañía dedicada al diseño, software y hardware para energía solar, almacenamiento en baterías y optimización energética. Es una de las diez startups consolidadas del país con ingresos que superan $1 billón anuales. El año pasado fue una de las cuatro startup que lideraron en rondas de inversión al levantar US$30 millones, según datos del Colombia Tech Report. Eso no fue todo, la compañía paisa este 2026 ya consolidó el cierre de una ronda de inversión Serie C por US$129 millones. Con ese capital fortalecerá su capacidad para desarrollar y construir proyectos de energía en distintas regiones del país. Se trata de una de los levantamiento más gruesos del año. Cuatro fondos participaron en la operación: Next Utility Ventures, Augment Infrastructure, Norfund y Endeavor Catalyst. Cada uno aporta capital y respaldo institucional.

Paola, Eduardo y Nicolás (Solé)

Paola Santiago Ribón, Eduardo Ospina y Nicolas Villegas son los fundadores de la startup paisa Solé (antes Solenium). La empresa se dedica al desarrollo de tecnologías de energía renovable no convencional. Destacada como uno de los actores protagónicos del sector Energytech (tecnología energética) en el país. El año pasado fue una de las Energytech en Colombia, junto con Erco y SunCompany, que más levantaron capital. Contó con US$40 millones por medio de venture debt (deuda de riesgo). La propia startup anunció a finales del año pasado que firmó un facility de deuda con el Banco Holandés de Desarrollo Empresarial (FMO), uno de las principales entidades financieras de inversión sostenible del mundo. El FMO aportará 30 millones de dólares, mientras que un Family Office y la propia Solé complementarán la operación hasta alcanzar un total de 40 millones de dólares (aproximadamente 160.000 millones de pesos). Estos recursos permitirán la construcción y expansión de 40 minigranjas solares, que serán desarrolladas y operadas por Unergy en el país. Lea más: Startup paisa Erco Energía levanta US$129 millones para acelerar la energía solar

Esteban Velásco y Felipe Llano (Sempli)

Esteban Velasco, CEO y cofundador de Sempli; y Felipe Llano, su COO y cofundador, lograron el año pasado el mejor desempeño para Sempli desde que inició operaciones hace nueve años. La compañía consolidó una utilidad antes de impuestos de $1.977 millones y alcanzó activos totales por $88.654 millones. Sempli logró aumentar en 16,3% el tamaño de su cartera en 2025 y desembolsó $103.682 millones. Cerró el 2025 con un nuevo fondeo de deuda por US$10 millones. Con esta operación, la compañía acumuló US$68 millones en recursos levantados, de los cuales una tercera parte corresponde a equity y dos terceras partes a deuda. Hay que destacar que la startup inició este año con una nueva innovación: lanzó una línea de financiación de vehículos. A partir de marzo, Sempli incorporará una opción crediticia orientada a transporte, carga y movilidad, en respuesta a una demanda recurrente de sus clientes empresariales. La nueva línea permitirá financiar vehículos nuevos o usados, con hasta cinco años de antigüedad, por hasta el 110% de su valor comercial, en plazos de hasta 60 meses y sin necesidad de codeudor adicional.

Wilder Zapata (Action Black)

La cadena de gimnasios boutique fundada por Wilder Zapata, invertirá US$20 millones en su expansión internacional durante 2026, con la apertura de nuevas sedes en Londres y Santo Domingo. La compañía proyecta abrir más de 38 gimnasios este año, incluidos 15 en México y 17 en Colombia, para alcanzar 109 sedes globales y superar los 100.000 usuarios, frente a los 60.000 actuales. La expansión contempla además la creación de 500 empleos directos, que se sumarían a los 5.000 trabajadores con los que cerró el año pasado. Zapata, quien comenzó vendiendo aguacates con su padre en Medellín y en 2021 fundó Action Black tras vender su anterior cadena, Action Fitness, a Smart Fit, busca llevar el modelo de la compañía a nuevos mercados internacionales. La historia de Zapata es una de resiliencia que resuena en las calles de Medellín. Alguna vez fue solo un joven del barrio Aranjuez con ganas de emprender. Comenzó su vida laboral ayudando a su padre a vender aguacates en una carretilla. Esa humildad y perseverancia fueron los cimientos de su éxito empresarial.

Felipe Valencia y Camilo Botero (Veronorte)

Felipe Valencia y Camilo Botero son los genios detrás de Veronorte, firma que conecta inversionistas latinoamericanos con los principales fondos de venture capital del mundo, logrando acceso a compañías tecnológicas como SpaceX y Databricks. Ya cumple 15 años en el mercado y se convirtió en un puente entre el capital latinoamericano y algunos de los fondos de venture capital más prestigiosos de Estados Unidos, especializados en financiar empresas innovadoras con alto potencial de crecimiento antes de que lleguen a bolsa o se conviertan en gigantes tecnológicos. Actualmente, la firma participa como inversionista en fondos de firmas reconocidas como Menlo Ventures, IVP y DFJ, cuyos portafolios incluyen compañías como SpaceX, Anduril y Databricks. Tras validar su estrategia con el primer Fondo de Fondos, Veronorte puso en marcha el Fondo de Fondos II, que ya supera los US$20 millones en compromisos de inversión y avanza hacia una meta de US$35 millones, con la participación de algunas de las principales family offices de Colombia. Conozca también: ¿Qué hay detrás del auge del ecosistema startup en Medellín?

Forrest Heath (Somos Internet)

El estadounidense Forrest Heath dio sus primeros pasos con Somos en 2018 en Medellín y desde entonces no ha parado de crecer como empresario. Actualmente emplea a más de 1.000 personas, es el tercer proveedor más grande de internet en Medellín y atiende 80.000 clientes. El año pasado levantó 18 millones de dólares en equity (capital) y se ubicó entre las 10 startups que más consolidaron inversión en el país. En abril de este año cerró una nueva ronda de financiación Serie B por 40 millones de dólares, un movimiento que la posiciona como uno de los jugadores emergentes más relevantes del ecosistema tecnológico en Medellín, en Colombia y en América Latina. ¿Y cuál es su éxito? El punto diferenciador no está solo en el internet. Heath está construyendo una segunda capa estratégica del negocio que consiste en infraestructura para la era de la inteligencia artificial. Para eso creó una filial, Autoridad Panandina (APD), enfocada en desarrollar centros de datos cerca de fuentes de energía hidroeléctrica en Colombia. La lógica del negocio es computación más barata gracias a energía abundante y conectividad robusta.

Ana María Botero (Ave María)

Ave María nació en 2010, cuando su fundadora, Ana María Botero, comenzó a comprar accesorios en el centro de Medellín para venderlos en la universidad. Lo que empezó como una forma de generar ingresos adicionales se convirtió en una marca local de accesorios y bisutería con expansión hacia Latinoamérica y otros mercados. Entre sus cifras, la compañía reportó 350.000 unidades vendidas en 2023 y ha alcanzado una escala de negocio de varios millones de dólares al año. Para el cierre de 2025 y con perspectiva hacia 2026, Botero proyectaba alcanzar un EBITDA cercano a $4.000 millones, con un margen aproximado del 20%. De cumplirse esa relación, las ventas rondarían los $20.000 millones, aunque esta última cifra corresponde a un cálculo sobre la proyección de rentabilidad. La empresaria ha señalado que su foco no está solo en vender más, sino en fortalecer la rentabilidad y la caja, mientras busca llevar Ave María primero a Latinoamérica y posteriormente al mercado global.

Tomás Giraldo y Nicolás Abad (Telepatía)

Telepatía: se trata de una startup paisa de inteligencia artificial para el sector salud fundada por Tomás Giraldo y Nicolás Abad, dos jóvenes de Medellín. En palabras sencillas, la compañía de base tecnológica es un especie de asistente clínico de IA que escucha las consultas médicas en tiempo real y, sin que el médico tenga que escribir, redacta automáticamente el borrador de la historia clínica siguiendo la estructura propia de cada institución de salud. La firma cerró este año una ronda Serie A de US$33 millones liderada por Andreessen Horowitz (a16z), uno de los fondos de capital de riesgo más influyentes de Silicon Valley. Sumada a una ronda semilla de US$9 millones, la cifra total levantada por la compañía llega a US$42 millones. Con alrededor de un año en el mercado, Telepatía ya cuenta con aproximadamente 14 millones de pacientes a través de más de 25 instituciones de salud públicas y privadas en Brasil, Colombia, México, Chile y Argentina. Entre sus usuarios figuran grupos hospitalarios brasileños que cotizan en bolsa como Mater Dei, Kora Saúde y Hapvida. Puede leer: Así se convirtió Medellín en la ciudad con más startups de América Latina: ahora quiere ser capital de la IA

Juan Camilo Botero (Glasst)

Glasst Innovation Company, la scaleup antioqueña liderada por su CEO Juan Camilo Botero, ha demostrado que es una de las startup más consolidadas de Antioquia. No es por nada que la compañía fue reconocida en 2025 por INNpulsa Colombia como la empresa tecnológica más innovadora del país, un respaldo que consolidó su posicionamiento ante inversionistas y aliados industriales. En febrero de este año cerró una ronda de inversión por US$5,5 millones con el respaldo de Investex, que es la holding del Grupo Preflex. La operación, que combinó capital y deuda, busca impulsar la expansión de la compañía en Estados Unidos, fortalecer su capacidad productiva y consolidar su operación internacional. Botero señaló que los recursos permitirán mejorar la eficiencia y los márgenes y acelerar la llegada a nuevos mercados. Para 2026, Glasst proyecta superar los $20.000 millones en ventas y fortalecer su presencia en Ecuador y Perú, mientras escala su tecnología de aislamiento térmico Thermglasst, que también ha despertado interés en Estados Unidos y Arabia Saudita. Bloque de preguntas y respuestas: