Video | Stefany Cuadrado conquistó su primera medalla en un Mundial de pista de mayores, ¿dónde y en qué prueba logró la gesta?

La corredora antioqueña, tan solo 19 años de edad, ya había sorprendido a las mejores de este deporte con su quinto lugar en la prueba del kilómetro, ahora logró podio en el keirin.

  • Stefany Cuadrado, la nueva sensación del ciclismo de pista mundial, ya celebra ante las grandes de la velocidad mundial. FOTO X-FEDECICLISMO
  • Stefany y su entrenador González. FOTO: CORTESÍA FEDECICLISMO
Jheyner A. Durango Hurtado
Jheyner A. Durango Hurtado

Deportes

hace 39 minutos
La ciclista colombiana Stefany Cuadrado logró su primera medalla en un Mundial de pista en la categoría de mayores.

Un día después de impresionar con su quinto lugar en la prueba del kilómetro en el campeonato que se celebra en Santiago de Chile y tras la cual impuso récord panamericano (1.04,946), la corredora que nació hace 19 años en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, obtuvo este domingo, en el cierre del certamen en suelo austral, presea de bronce en el keirin. El oro fue para la japonesa Mina Sato y la plata para la británica Emma Finucane.

El año pasado, en el que estuvo presente en los Olímpicos de París, Cuadrado logró después una actuación memorable en el Mundial, categoría júnior, celebrado en Luoyang, China, al conquistar los títulos del keirin, la velocidad y los 500 metros contrarreloj, una participación inédita para un ciclista juvenil en la historia de los Mundiales.

Ahora, ante la élite de este deporte, la pupila del entrenador John Jaime González volvió a deleitar con su talento con el tercer lugar en el keirin.

El único representante nacional, como lo recordó el estadígrafo John Fredy Valencia, del portal Nuestrociclismo, que había logrado una medalla mundialista en su primera participación en un certamen como tal había sido el caleño Edwin Ávila, cuando fue campeón en la prueba por puntos en Apeldoorn-2011.

Stefany y su entrenador González. FOTO: CORTESÍA FEDECICLISMO
“Si Dios lo permite quiero estar dentro del podio. Voy por medalla, nada más pienso en eso. Este es mi primer Mundial de mayores y lo quiero hacer bien, espero hacer una buena presentación”. Así había expresado Stefany antes de su viaje a Chile, donde acaba de ratificar que es una de las grandes promesas de la pista. Ser ahora medallista olímpica, como lo indicó el entrenador González, es ahora su gran objetivo.

Utilidad para la vida