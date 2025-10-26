Video | Stefany Cuadrado conquistó su primera medalla en un Mundial de pista de mayores, ¿dónde y en qué prueba logró la gesta?

La ciclista colombiana Stefany Cuadrado logró su primera medalla en un Mundial de pista en la categoría de mayores.

Un día después de impresionar con su quinto lugar en la prueba del kilómetro en el campeonato que se celebra en Santiago de Chile y tras la cual impuso récord panamericano (1.04,946), la corredora que nació hace 19 años en Caucasia, en el Bajo Cauca antioqueño, obtuvo este domingo, en el cierre del certamen en suelo austral, presea de bronce en el keirin. El oro fue para la japonesa Mina Sato y la plata para la británica Emma Finucane.

El año pasado, en el que estuvo presente en los Olímpicos de París, Cuadrado logró después una actuación memorable en el Mundial, categoría júnior, celebrado en Luoyang, China, al conquistar los títulos del keirin, la velocidad y los 500 metros contrarreloj, una participación inédita para un ciclista juvenil en la historia de los Mundiales.