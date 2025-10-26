Récord Panamericano para Stefany Cuadrado en su primer Campeonato Mundial de Pista en categoría mayores

La ciclista antioqueña Stefany Lorena Cuadrado Flórez sigue demostrando que es una de las nuevas joyas del ciclismo de pista mundial. En su primer evento en la categoría mayores y con tan solo 19 años, la nacida en Caucasia, logró Récord Panamericano en Santiago de Chile, en la prueba del kilómetro.
Stefany marcó un tiempo de 1.04,946 Récord Panamericano y ocupó la quinta casilla de la tabla general, en la prueba que fue ganada por la neerlandesa Hetty van de Wouw, de 27 años de edad, quien vive su temporada más laureada, ya que viene de ganar dos oros en el Campeonato Europeo realizado en febrero pasado.