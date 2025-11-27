La historia de la tumaqueña Stella Márquez, la primera reina latina en Miss Internacional

Cuando Catalina Duque Abréu fue anunciada este jueves como la nueva Miss Internacional 2025, los medios celebraron el regreso de Colombia al podio de uno de los certámenes de belleza más importantes del planeta. Pero no muchos recuerdan que la historia del país en esa competencia comenzó hace 65 años.
La historia se remonta a una mujer que no solo se convirtió en la primera colombiana en obtener esa corona, sino también en la pionera latinoamericana en hacerlo: Stella Márquez Zawadsky de Araneta.