x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Sting fue demandado por sus excompañeros de The Police, ¿qué pasó?

El artista, que se presentó en Colombia en marzo, fue demandado por el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland ante el Tribunal Superior de Londres.

  • Sting se presentó en Bogotá el pasado 2 de marzo de 2025. FOTO: Cortesía Rolling Stone
    Sting se presentó en Bogotá el pasado 2 de marzo de 2025. FOTO: Cortesía Rolling Stone
Europa Press
hace 47 minutos
bookmark

El cantante Sting fue demandado por sus antiguos compañeros de la banda The Police, que le reclaman millones de euros por derechos de autor, según informó el periódico The Sun.

Lea aquí: Día Mundial del Rock: ¿por qué se celebra el 13 de julio?

Sting, de 73 años, recibió una orden del Tribunal Superior de Londres emitida por el guitarrista Andy Summers y el baterista Stewart Copeland. Los miembros de The Police presentaron su reclamación por daños y perjuicios “sustanciales” tras años de disputas legales.

“Esto se venía gestando desde hacía tiempo. Los abogados intentaron repetidamente llegar a un acuerdo extrajudicial, pero llegaron a un punto muerto”, comentó una fuente al medio británico.

Siga leyendo: The Beatles, reunidos para una “última” canción gracias a la IA

Tanto Summers como Copeland aseguran que les deben millones en regalías perdidas. La batalla legal ha sido registrada en el Tribunal Superior de Londres bajo el título “contratos y acuerdos comerciales generales”. Sting aparece como demandado junto con su empresa, Magnetic Publishing Limited.

The Police se formó en 1977 y se separó a mediados de los 80 tras haber vendido 75 millones de discos en todo el mundo. Every Breath You Take fue el sencillo más vendido de 1983 y el quinto más vendido de la década. Según The Sun, Sting gana medio millón de libras al año en regalías solo por esa canción. Un portavoz de Sting ha negado al medio británico que la acción estuviera relacionada con la canción.

El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida