Stranger Things 5: explicación de lo que ocurrió en el final del Volumen 1

Aunque el enfrentamiento final aún no llega, esta primera mitad del desenlace abrió nuevas puertas narrativas y confirmó varias teorías que los fanáticos venían construyendo desde hace tiempo. En el centro de todo está Will Byers , quien por fin ocupa el rol protagónico que su historia venía reclamando desde la primera temporada.

Después de tres años de espera, la quinta temporada de Stranger Things se estrenó con su primera entrega de episodios y un cierre de Volumen 1 que ha dejado más preguntas que respuestas.

El detalle no es menor: ese escondite mental no es accesible por Vecna , lo que abre una posibilidad narrativa para su rescate en el Volumen 2.

Uno de los mayores plot twist se da en torno a Max. La serie revela que la joven murió tras ser atacada por Vecna, pero logró regresar a la conciencia gracias a Once. Sin embargo, su cuerpo quedó inerte y su mente permanece atrapada en una especie de limbo: un recuerdo escondido dentro de la memoria del propio villano, donde la presencia de Holly (hermana menor de Mike) le da una nueva oportunidad para buscar una salida.

La conexión entre Will y Vecna también toma un giro inesperado. Hasta ahora, se sabía que el joven podía percibir la presencia del monstruo. Pero en estos nuevos episodios se revela que tiene acceso a sus poderes, lo que podría convertirlo en la clave para derrotarlo.

Aunque Will no tiene habilidades propias, es capaz de replicar las de Vecna, algo que le permite controlar a los Demogorgons y entrar en la mente colectiva del enemigo. Es la primera vez que el equilibrio de poder parece estar realmente en disputa.

El pasado de Will también cobra fuerza en la narrativa. Vecna lo eligió en la primera temporada porque lo percibía como un niño débil, aislado, fácil de manipular. Sin embargo, el villano subestimó la fuerza de los vínculos emocionales.

La serie retoma el discurso de Robin sobre aceptarse a uno mismo y lo enlaza con el momento en que Will abraza por completo su identidad. Este acto de aceptación le otorga el poder necesario para recuperar el control y marcar un punto de inflexión en la guerra contra Vecna.

Con esta primera mitad de la temporada, Stranger Things parece cerrar un ciclo narrativo y emocional, dejando la puerta abierta para un desenlace en el que los personajes se enfrentan a sus versiones más oscuras.

La nostalgia ochentera, que siempre ha sido parte del encanto de la serie, ahora da paso a una trama más madura, introspectiva y emocionalmente contundente.

Se espera el estreno del Volumen 2 de la quinta temporada con tres capítulos el próximo 25 de diciembre y un capítulo final el 31 de diciembe.