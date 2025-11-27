Stranger Things 5: explicación de lo que ocurrió en el final del Volumen 1

Después de tres años de espera, la quinta temporada de Stranger Things se estrenó con su primera entrega de episodios y un cierre de Volumen 1 que ha dejado más preguntas que respuestas.
Aunque el enfrentamiento final aún no llega, esta primera mitad del desenlace abrió nuevas puertas narrativas y confirmó varias teorías que los fanáticos venían construyendo desde hace tiempo. En el centro de todo está Will Byers, quien por fin ocupa el rol protagónico que su historia venía reclamando desde la primera temporada.