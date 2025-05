Petro impulsa consulta de salud, pero suben tutelas en las EPS que controla

Lo anterior deja ver un hecho particular: las tres con mayor tasa de pretensiones en tutela tienen en su mayoría a afiliados del régimen subsidiado, es decir, las personas que no son cotizantes al sistema porque no tienen empleo formal y su atención en salud la cubre el Estado. E n el caso de Savia Salud, tiene 1,5 millones de afiliados en ese régimen; Asmet Salud, 1,5 millones, y Emssanar a todos.

“También hace que se incremente la cartera morosa (deudas) de las EPS con sus prestadores (hospitales y clínicas), pues tienen menos recursos para pagar y eso genera cuellos de botella en los servicios a la gente, que terminar traduciéndose en el aumento de quejas y tutelas”, añadió.

El exministro de Salud Alejandro Gaviria ejemplifica esto con la demora en la entrega de medicamentos, que, con el 26%, es uno de los principales motivos por los que se han interpuesto tutelas en los últimos tres años. “Al no alcanzar la plata, las deudas de las EPS con los operadores logísticos crecen, las deudas de estos están aumentando con las compañías farmacéuticas y estas reciben un mensaje de sus casas matrices en otros países diciéndoles que no acumulen más deudas: ‘Si no les pagan de manera inmediata, no entreguen medicamentos’”, dice.

De hecho, el estudio de cartera hospitalaria número 53 de la Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas (ACHC) expuso que para diciembre de 2024 las aseguradoras intervenidas y en vigilancia especial adeudaban más de $10 billones a las instituciones prestadoras de servicios de salud (IPS): el 77,4 % del total de la deuda que tienen las que están en operación. Y una cartera morosa de $5,5 billones: el 83,8 % del total de la que tienen las que funcionan.

Por su parte, el investigador Giovanni Jiménez advierte sobre la relación entre la insuficiencia de la UPC y el aumento de tutelas que puede también ser consecuencia “del giro directo en las aseguradoras intervenidas”. El giro directo es cuando el Estado, a través de la Administradora de Recursos de la Salud (Adres), le paga a las IPS sin pasar por las EPS. Un mecanismo que, según Jiménez, ha causado que se pierda el control del gasto, que es hacer que la plata alcance para atender a toda la gente: función que desempeñan las EPS.

“Al ser más laxos con la auditoría, las IPS tenderán a facturar más servicios y el impacto se verá en los usuarios. Los prestadores no hacen control del gasto, que lo hacen las EPS y es tratar de equilibrar la distribución de recursos según criterio médico de quién necesita una atención más urgente”, explica Jiménez.