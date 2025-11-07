Subir impuestos a las bebidas alcohólicas: ¿es una buena idea?

La meta del Gobierno del presidente Gustavo Petro es clara: recaudar $26,3 billones con la ley de financiamiento que radicó en el Congreso en septiembre pasado. Una parte de ese recaudo tiene como origen subirle los impuestos a las bebidas alcohólicas. Esa medida se conoce como “impuestos saludables”, que buscan desincentivar el consumo de productos nocivos para la salud (como el tabaco) mediante unos gravámenes que los encarezcan.
La idea del Gobierno es que el impuesto al valor agregado (IVA), que actualmente es del 5 % para estas bebidas, pase a ser del 19 %, “considerando las externalidades negativas que generan”, como lo afirmó el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en la presentación de ese proyecto de ley.
Con estos impuestos, distintos gobiernos en el mundo buscan dos cosas: hacerle el quite al consumo y el abuso, y, por otro lado, aumentar el recaudo tributario para invertirlo, como en el caso de Colombia, a financiar el sistema de salud.