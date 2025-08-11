Estos son los subsidios de vivienda disponibles en Colombia tras los cambios en Mi Casa Ya

El programa Mi Casa Ya, que desde 2015 ha facilitado la compra de vivienda a miles de familias vulnerables, dio un giro este 2025. Con el decreto 775 de 2025, el Ministerio de Vivienda limitó el acceso a grupos poblacionales específicos y priorizó la compra de vivienda usada. Puede leer: Déficit habitacional en Medellín: se vende 1 casa nueva por cada 2 hogares que arriendan La medida llega después de una suspensión de siete meses por falta de recursos y establece que, en adelante, los subsidios se otorgarán únicamente a víctimas del conflicto armado; personas en proceso de reincorporación; madres comunitarias y recicladores de oficio. Según el Ministerio de Vivienda, el ajuste busca que la entrega del subsidio sea más progresiva y equitativa, además de optimizar el uso del inventario de viviendas ya construidas, especialmente en regiones donde escasean los proyectos de Vivienda de Interés Social (VIS) nuevos. Más detalles: Cambios en Mi Casa Ya: solo estos colombianos podrán acceder al subsidio de vivienda en 2025 La estrategia se centra en focalizar la oferta en vivienda usada, para facilitar el acceso a quienes enfrentan las mayores condiciones de vulnerabilidad. En palabras del documento oficial, se trata de “permitir un acceso más amplio y asequible a estos hogares”.

Otros subsidios de vivienda en Colombia y cómo acceder

Sin embargo, hay otras ayudas económicas en materia de vivienda que se mantienen y que están a cargo de alcaldías, gobernaciones y cajas de compensación.

Subsidios del Gobierno Nacional

Cambia Mi Casa: otorga un apoyo económico de hasta $31 millones para mejorar o adecuar vivienda. Compra de vivienda usada: bajo el Decreto 775 de 2025, que reformó Mi Casa Ya, se entregan incentivos entre $28 millones y $42 millones, priorizando hogares vulnerables.

Subsidios de las cajas de compensación

Compra de vivienda nueva: para proyectos de interés social o prioritario, con montos que van desde $28 millones hasta $42 millones. Lea aquí: Pese a cambios en Mi Casa Ya, Cajas de Compensación garantizarán subsidios de vivienda Arrendamiento y arrendamiento con opción de compra: financian hasta el 90% del canon mensual de una vivienda nueva o usada, dependiendo de la caja. El acceso exige demostrar que se está pagando la cuota inicial de un inmueble. Mejoramiento de vivienda: este beneficio aplica para el único inmueble, ya sea urbano o rural, del afiliado y su grupo familiar, con el objetivo de mejorar las condiciones habitacionales dentro del hogar, enfocándose especialmente en el saneamiento básico. Construcción en sitio propio: es una modalidad de subsidio dirigida a trabajadores rurales y urbanos afiliados a la caja de compensación, que sean propietarios de un lote —ya sea el afiliado o algún integrante de su grupo familiar postulante— y necesiten construir su vivienda familiar. Más noticias: Cuotas de Vivienda de Interés Social en Colombia subirían hasta 40% sin los subsidios de Mi Casa Ya

Subsidios de alcaldías y gobernaciones