Los subsidios ya no alcanzan: un hogar debe poner hasta $170 millones de su bolsillo para comprar vivienda VIS

Tener casa propia sigue siendo un sueño lejano para miles de familias colombianas. Tanto así, que el país registra actualmente el mayor porcentaje de hogares en arriendo en lo corrido del siglo XXI, una tendencia que evidencia las crecientes barreras para comprar una vivienda.
Durante los últimos 20 años, los precios tanto del arriendo como de la vivienda han aumentado, aunque a ritmos muy distintos. Entre 2004 y 2024, el valor de la vivienda nueva y usada se incrementó en 466%, mientras que los arriendos solo lo hicieron en 116%, según cálculos de Corficolombiana. En otras palabras, el precio para comprar casa ha crecido cuatro veces más que el de arrendar, muy por encima del poder adquisitivo de los hogares colombianos.
La situación es aún más crítica para las familias de menores ingresos, que ni siquiera con subsidios logran acceder a una vivienda propia. Aunque la Vivienda de Interés Social (VIS) fue diseñada para facilitar la compra entre los más vulnerables, hoy el 85% de la oferta se concentra en el valor máximo legal permitido de 150 salarios mínimos, lo que deja por fuera a quienes ganan menos de dos salarios mínimos —es decir, menos de $2.847.000—, incluso a los beneficiarios de los subsidios de las Cajas de Compensación Familiar.