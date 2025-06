Summa, la compañía del futuro con agenda del presente del Grupo Argos

“Esa es una muestra clara de cómo el talento colombiano tiene unas capacidades humanas y técnicas para poder exportarlo y ponerlo al servicio no solamente de las compañías aquí en Colombia, sino también una muestra clara para el resto del mundo”, según explica Martha Delgado, líder de Summa, el centro de servicios digital del Grupo Argos, que actualmente considera no solo ser el respaldo de las compañías de la holding de infraestructura, sino de otras sociedades en el exterior.

Desde Sabaneta, en el sur del Valle de Aburrá, Summa atiende y respalda grandes y complejas operaciones empresariales no solo para Colombia, sino para el mercado americano.

En diálogo con EL COLOMBIANO, Delgado detalló los servicios que se ofrecen en diversos campos y los planes de esta compañía, que aunque no es tan visible como sus “hermanas”, Cementos Argos, Odinsa o Celsia, resulta esencial para que su desempeño sea óptimo. “ En Summa buscamos ser una compañía del futuro, en la agenda del presente de nuestros clientes ”, enfatiza.

“Los negocios antes de ser business to business o business costumer realmente son human to human, es decir son hechos por personas para personas. Además, buscamos tener un ambiente libre de sesgos donde lo más importante es el ser, la persona, su actitud, su capacidad de aportar”.

Aquí lo más importante es que cualquier servicio puede sufrir un cambio a través de la transformación digital y cómo nosotros podemos hacer una mayor agregación de valor. O sea, no es solamente quedarnos con el servicio estándar, sino qué podemos nosotros entregar como una mayor agregación de valor”.

“Hoy Colombia tiene grandes ventajas para exportar este tipo de servicios. Cuando uno tiene la posibilidad de estar hablando con el mercado americano, canadiense o europeo nota que destacan y valoran mucho el talento humano nuestro, pues aparte de la innovación y la creatividad, hay un tema fundamental que es el compromiso. Además, tenemos una posición geográfica que nos permite ser muy buenos con los temas de telecomunicaciones, porque llegan muchos enlaces y eso facilita la prestación de estos servicios que se pueden prestar de forma virtual. Hay compañías americanas que vienen a Colombia a llevarse el talento no con un proceso migratorio, sino desde Colombia prestando ese tipo de servicios. Ahí es donde vemos un gran potencial y una oportunidad para explotar”.

“La reciente transacción económica que realizó Cementos Argos (combinación y posterior venta de Summit) tuvimos la oportunidad de probar nuestras capacidades y talento, y las compañías americanas, Summit y Quikrete, revisan, valoran y determinan que nuestro talento no solamente cumple con las calidades técnicas, sino también humanas que ellos están necesitando. Y desde la perspectiva de la creatividad y la innovación, ellos le ven una mayor agregación de valor, porque estamos siendo capaces de digitalizar los procesos que tenemos a cargo y eso para un mercado como el americano cuenta y tiene mucho valor”.

“Nuestra razón primaria es y seguirá siendo servirle a Grupo Argos. No obstante, uno de los temas que está en revisión, es mirar hasta dónde es conveniente una posible internacionalización, continuando con lo que hoy ya hay en Estados Unidos y en los otros países de Centroamérica y el Caribe donde prestamos servicios para las compañías del grupo.

“Hemos buscado tener todo tipo de perfil. Es algo que no lo dejamos asociado solamente a los servicios que prestamos, sino que buscamos capacidades de otro tipo de profesiones que no es común verlos en los centros de servicio, pero que para nosotros han sido de una gran agregación de valor. Tenemos filósofos trabajando, doctores en química, instrumentistas quirúrgicos porque nos hemos procurado que la persona que llega con unas destrezas y nosotros les terminamos de completar ese perfil. Y son perfiles que vienen con habilidades, por ejemplo, de bilingüismo, trilingüismo y lo que hacemos nosotros es capacitarlos en los temas que necesitamos como compañía. Lo que con esto estoy significando es que en Summa ha espacio para cualquier profesión. Lo importante es la actitud que tenga la persona y lo que quiera realmente ejercer”.

“En términos generales, el 85% de los conglomerados en el mundo tienen centros de servicio compartidos. Y en la teoría general de los centros de servicio compartido se habla que los ahorros pueden ser del orden entre un 25% o 30% ciento como mínimo. No obstante, cuando no solamente estamos hablando en términos de eficiencia, sino también que estamos buscando ser mucho más productivos, ser mucho más innovadores, esos porcentajes pueden alcanzar hasta el orden de unas optimizaciones de un 50%. ¿Basado en qué? Basado en no solamente se centraliza, se homologan prácticas, sino también que se logra hacer unos mayores cubrimientos de los servicios para cada una de las compañías, pero a la vez los servicios se vuelven de una mayor agregación de valor en la medida en que los vamos digitalizando o modernizando y eso hace que las compañías sean mucho más ágiles, más flexibles y mucho más veloces como lo está exigiendo el mercado”.