¿Cómo funciona el supercomputador que busca mejorar la respuesta inmediata ante terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas?

En temas de desastres naturales aún hay mucho por estudiar. Por ello comienza a ponerse a prueba el MareNostrum 5, el primer supercomputador europeo en simular en condiciones reales el impacto de grandes catástrofes como los terremotos.
Para ello, el Barcelona Supercomputing Center - Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS)– puso a prueba por primera vez en Europa un protocolo de cómputo urgente para mejorar la respuesta inmediata ante fenómenos naturales extremos (como terremotos, tsunamis o erupciones volcánicas) y mitigar sus efectos y lo ensayaron en el pasado Simulacro Nacional de Sismo realizado en México el pasado 19 de septiembre.