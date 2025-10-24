¿Qué está haciendo la Superfinanciera ante la caída de Bancolombia y Nequi?

La Superintendencia Financiera de Colombia (Superfinanciera) confirmó que mantiene un seguimiento permanente a la caída total que afecta desde la mañana de este viernes 24 de octubre a los servicios digitales de Bancolombia y Nequi. En conversación con EL COLOMBIANO, la entidad de vigilancia dijo que ante este tipo de incidentes el procedimiento inmediato consiste en exigir a los bancos afectados que informen, de manera oportuna, a qué se deben las fallas, qué acciones están adelantando para restablecer el servicio y cómo están comunicando la situación a los usuarios. Entérese: El fallo de Bancolombia es total: aquí le contamos los detalles de la situación Por ejemplo, que informen los canales alternativos disponibles para que los usuarios puedan continuar realizando sus operaciones.

Bancolombia reportó la falla y trabaja en la recuperación del servicio

Según la información oficial, la entidad notificó a la Superfinanciera sobre las fallas que han afectado tanto sus plataformas como las de Nequi, su billetera digital. Este reporte es obligatorio y permite activar los protocolos de supervisión para garantizar la pronta recuperación de los servicios.

La Superfinanciera indicó que su prioridad, en este momento, es que la entidad atienda los requerimientos de los usuarios “de la forma más expedita posible” y que mantenga una comunicación constante sobre los avances en la solución del problema.

Evaluación posterior y posibles sanciones

Una vez los servicios sean restablecidos, la Superfinanciera sostuvo que analizará las causas técnicas que originaron la interrupción, así como la respuesta del banco frente a la contingencia. Este análisis busca identificar las llamadas “causas raíz” para prevenir futuros incidentes de similar magnitud. Le puede gustar: Bancolombia, el banco con más cajeros en Colombia, explica las fallas de este viernes Tras la recuperación del servicio, la entidad supervisora indicó que evaluará la gestión de Bancolombia y, en caso de detectar deficiencias en la atención o en los procesos técnicos, podrá solicitar explicaciones adicionales e incluso imponer sanciones.

Supervisión constante y transparencia hacia los usuarios