Páramo sigue en la mira de las autoridades: SIC abrió investigación por conciertos de Silvio Rodriguez

Por presunta vulneración a los consumidores, en relación a los conciertos de Silvio Rodríguez programados en Medellín y Cali, la Dirección de Investigaciones de Protección al Consumidor de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), mediante la Resolución 76166 del 29 de septiembre de 2025, formuló pliego de cargos en contra las empresas Páramo Presenta, Ticketmaster y Taquilla Live.

En el caso de la Promotora Colombia S.A.S. (Páramo Presenta), se identificaron varias faltas, como presunto incumplimiento de órdenes administrativas impartidas por la SIC, falta de información clara y completa sobre el horario del concierto en Medellín y la dirección web donde consultar condiciones y precios del evento, modificación no informada de las condiciones del evento en Medellín, incluyendo el cambio de locación y de operador de boletería, sin comunicar oportunamente a la Superintendencia ni a los consumidores, omisión en el procedimiento de devolución de dinero y alternativas para los compradores, como opciones de recambio o abono y presunto incumplimiento de condiciones ofrecidas sobre las características de las localidades adquiridas por los consumidores. Además, en el caso del evento en Cali, la empresa habría participado en la modificación del horario de inicio de la venta de boletas sin brindar información clara, oportuna y veraz.

En relación a Ticketmaster, las infracciones serían, participación en la modificación del horario de venta de boletería para el evento en Cali, falta de información en el canal de comercio electrónico y presunta inclusión de cláusulas abusivas que limitarían su responsabilidad frente a la obligación legal de garantizar la realización de los eventos que comercializa.