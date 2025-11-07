Sancionan a Sayco por abuso de posición dominante y le ordenan proteger derechos de autores en Colombia

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) determinó que la Sociedad de Autores y Compositores de Colombia (Sayco) incurrió en abuso de posición dominante en el mercado de la gestión de derechos patrimoniales de autor, específicamente en la comunicación pública de obras musicales en radio, televisión, conciertos y establecimientos comerciales.
Según la investigación administrativa, Sayco, única sociedad autorizada para gestionar colectivamente estos derechos en Colombia, impidió a los autores y compositores ejercer la gestión individual de sus derechos patrimoniales, afectando su autonomía y limitando la competencia en el sector musical.