¿La Superintendencia de Salud prepara cambio de agentes en las EPS intervenidas?

El recién llegado Superintendente de Salud, Bernardo Camacho, estaría preparando sus primeras decisiones en el sistema de salud. Lo anterior apunta a las cabezas de quienes están manejando las entidades promotoras de salud (EPS) que están intervenidas.
Vale recordar que actualmente ocho EPS están bajo medida de intervención forzosa para administrar. Se trata de Nueva EPS, Coosalud, SOS (Servicio Occidental de Salud), Famisanar, Savia Salud, Asmet Salud, Emssanar y Capresoca. Todas concentran 22,8 millones de afiliados, es decir, el 43,5 % de la población total.
Le puede interesar: Crisis del sistema de salud es “determinación calculada” del Gobierno: exministros.
El representante a la Cámara Andrés Forero (Centro Democrático) alertó esta situación la semana pasada y advirtió que en el sector hay ruido en torno a las personas que están como agentes interventores de esas aseguradoras, quienes serían cambiados en los próximos días.
Si bien desde la superintendencia el tema se maneja con hermetismo y no le dieron detalles, tras consultar sobre esa posibilidad EL COLOMBIANO consultó con dos fuentes distintas del sector y confirmaron esa versión. Por lo cual, las ocho aseguradoras tendrían cambios en sus administraciones.