Superitendente de Salud Giovanny Rubiano sale de su cargo: ¿Quién lo reemplazará?

Fuentes de Palacio confirmaron a EL COLOMBIANO que el funcionario no estará más al frente de una superintendencia clave para el Gobierno.

Según allegados, él justifica su salida con “motivos de salud” derivados de tensiones políticas para asegurar el respaldo legislativo a la reforma al sistema de salud; sin embargo, desde el Ministerio de Salud deslindan esa explicación.

Esta mañana Rubiano no asistió al debate convocado en la Comisión VII de la Cámara sobre Nueva EPS, evento al que, según versiones del congresista Andrés Forero, no acudió porque le habrían exigido presentar previamente su carta de renuncia. Se rumora que, ante su negativa, sería declarado insubsistente.

Noticia en desarrollo...