Luna llena de octubre: así se verá la superluna más brillante del año

El cielo nocturno tendrá en octubre un espectáculo especial. El 6 de este mes la Luna alcanzará su fase llena y lo hará coincidiendo con el punto más cercano de su órbita a la Tierra. Esa combinación convierte al plenilunio en una superluna, más grande y más luminosa que de costumbre. Lea también: ¿Sabe cuál es la distancia de la Tierra a la Luna? El fenómeno ocurre cuando el satélite natural se encuentra en el perigeo, es decir, en la mínima distancia respecto a nuestro planeta, pues esa cercanía hace que la Luna pueda apreciarse hasta un 14 % más grande y un 30 % más brillante que en una luna llena promedio. Aunque la diferencia de tamaño puede pasar inadvertida, el resplandor extra sí es evidente, especialmente en noches despejadas, cuando basta con salir a un balcón o a un parque para notar cómo la claridad proyecta sombras suaves en el suelo.

La “Luna de la Cosecha”

A la luna llena de octubre se le conoce tradicionalmente como Luna de la Cosecha. El nombre proviene de antiguas comunidades agrícolas del hemisferio norte que aprovechaban la luz extra para trabajar sus campos en las noches cercanas al equinoccio de otoño. Aunque hoy la vida moderna ya no depende de esa claridad, la denominación persiste y ha trascendido como parte de la cultura popular y de la divulgación astronómica. Ahora bien, su punto máximo de iluminación se dará el lunes 6 de octubre de 2025 a las 2:00 a.m. hora de Colombia, pero será visible durante toda la noche anterior y las primeras horas de la mañana siguiente.

La mejor recomendación para disfrutarla es observarla cuando asome en el horizonte, justo después de la puesta de sol. En ese momento, la atmósfera tiñe el disco de tonos naranjas o rojizos y, gracias al contraste con edificios, montañas o árboles, el ojo humano percibe que se ve aún más grande.

Ciencia y mitos