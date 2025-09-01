x

Supersalud anunció que comenzó el proceso de entrega de Sanitas EPS a sus propietarios; ¿qué se viene?

La Corte Constitucional falló una tutela en la que tumbó la intervención contra esa aseguradora, que se llevó a cabo en abril de 2024.

    EPS Sanitas cuenta con 5,7 millones de afiliados y es una de las más grandes del país. FOTO CAMILO SUÁREZ
El Colombiano
hace 20 minutos
bookmark

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, anunció este lunes que esa entidad inició el proceso de entrega de Sanitas EPS a sus dueños y accionistas. Esa aseguradora fue objeto de intervención forzosa para administrar en abril de 2024, pero este año la Corte Constitucional la tumbó.

Le puede interesar: Fallo de Sanitas demuestra que el Gobierno Petro no conoce el sistema de salud

El aviso se dio en medio de la socialización del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, es decir, a los hospitales públicos de primer y segundo nivel.

En ese evento —en el que participó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo— Rubiano aseguró que se hará “la devolución de la entrega a sus dueños”, aunque lanzó varios dardos a la Corte. Ese alto tribunal fue la que declaró nula la intervención contra esa EPS por considerar que fue “arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.

Sobre esto, el alto tribunal indicó en su decisión que esa decisión “vulneró el derecho fundamental al debido proceso (...) de la EPS Sanitas, lo que derivó (...) en una aplicación arbitraria de las normas del EOSF (Estatuto Orgánico del Sistema Financiero)”.

Las críticas del superintendente a la decisión de la Corte

Ante esto, el superintendente dijo, dirigiéndose al ministro, que “yo le pregunto a la Corte Constitucional que me dé la razón para entregar una EPS que aún tiene grandes dificultades financieras. No tiene capital mínimo, no tiene patrimonio adecuado, no tiene inversión de reservas técnicas, pone en riesgo sus usuarios y entonces la Corte dice: ‘entréguelo ya o si no, entre en desacato’. O sea, para la cárcel, ¿no?”.

“¿Cómo la superintendencia entrega, devuelve, un hospital público si no cumple técnicamente? ¿O cómo entrega nuevamente una EPS si no cumple? Quisiera que la Corte me explicara a mí cómo entonces se logra eso”, añadió Rubiano en su intervención.

La Supersalud interpuso ante esa corporación judicial un incidente de nulidad y una solicitud de aclaración del fallo, los cuales no han sido respondidos, según expuso el funcionario.

“Aunque hicimos el requerimiento técnico, la Corte no nos ha respondido. Entonces se procede, señor ministro, a hacer la devolución de la entrega a sus dueños”, puntualizó Giovanny Rubiano.

¿Por qué la Corte tumbó la intervención contra Sanitas?

Vale recordar que la Corte Constitucional declaró nula la intervención a Sanitas tras concluir que el exsuperintendente Luis Carlos Leal (quien estaba en el cargo cuando se tomó la medida) cometió una “arbitrariedad” al tomar esa decisión.

En ese sentido, advirtió que la Supersalud “claramente no consideró, valoró ni aplicó los autos proferidos” sobre la crisis del sistema de salud.

Así mismo, la providencia criticó que esa información que “motivó valorar y aplicar” determinaba un elemento esencial para “establecer la solvencia financiera de la EPS Sanitas y la situación de ella en el sistema”. Esto significa que la entidad del Gobierno no consideró que en la crisis financiera del sector podrían influir factores como la insuficiencia de la UPC (unidad de pago por capitación) y la demora en los pagos de los PM (presupuestos máximos).

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de ELCOLOMBIANO.

