Supersalud anunció que comenzó el proceso de entrega de Sanitas EPS a sus propietarios; ¿qué se viene?

El superintendente de Salud, Giovanny Rubiano, anunció este lunes que esa entidad inició el proceso de entrega de Sanitas EPS a sus dueños y accionistas. Esa aseguradora fue objeto de intervención forzosa para administrar en abril de 2024, pero este año la Corte Constitucional la tumbó.
Le puede interesar: Fallo de Sanitas demuestra que el Gobierno Petro no conoce el sistema de salud
El aviso se dio en medio de la socialización del Plan de Estabilización de Giros a la Red Pública, es decir, a los hospitales públicos de primer y segundo nivel.
En ese evento —en el que participó el ministro de Salud, Guillermo Jaramillo— Rubiano aseguró que se hará “la devolución de la entrega a sus dueños”, aunque lanzó varios dardos a la Corte. Ese alto tribunal fue la que declaró nula la intervención contra esa EPS por considerar que fue “arbitraria, improvisada, ilegal, desproporcionada y discriminatoria”.