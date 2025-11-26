Supersalud nombra una delegada que trabajó en EPS y tendría que declararse impedida

Un posible conflicto de interés estaría cocinándose en la Superintendencia de Salud, a pesar de las evidencias de la hoja de vida de una funcionaria recién nombrada. Actualmente, al mando de esa entidad está Bernardo Camacho, quien tuvo que declararse impedido por su paso como agente interventor de Nueva EPS. La historia se repetiría con una de sus delegadas.
Le puede interesar: Con datos acomodados, Minsalud niega la crisis del sistema por cierre de servicios.
Este martes 25 de noviembre a la página de aspirantes de la Presidencia de la República se subió la hoja de vida de María Yuleidy López Ramírez para el cargo de superintendente delegada para entidades de aseguramiento en salud.
En su experiencia, López tiene una larga trayectoria en el sector salud, entre los que se encuentran cargos como docente de la Corporación Universitaria Iberoamericana, directora de área de la Clínica Juan N. Corpas y otros cargos directivos de algunas entidades promotoras de salud (EPS).