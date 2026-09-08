Supersalud nombró nueva interventora de SOS EPS: estuvo en Gobierno Petro como interventora de Famisanar

Esta semana la superintendente de Salud, María Andrea Godoy, posesionó a Sandra Milena Jaramillo Ayala como nueva agente interventora de la EPS Servicio Occidental de Salud (SOS). La aseguradora está bajo medida de intervención forzosa para administrar desde abril de 2024.
Jaramillo llega a esa entidad para asumir su dirección y tendrá como una de sus primeras tareas revisar su situación y establecer las prioridades de la administración. Para ello, en 30 días tendrá que presentar un diagnóstico y un plan de trabajo con las acciones que seguirá durante su gestión.
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La funcionaria es administradora financiera, especialista en finanzas y es magíster en administración de empresas de salud, cuenta con una trayectoria de más de 25 años en el sector salud, con experiencia en dirección, gestión administrativa y financiera, y aseguramiento en salud.