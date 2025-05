Supersalud prorrogó por tres meses la intervención a subred de servicios de Bogotá

Así mismo, explicaron que a pesar de la implementación del modelo de prestación de servicios en el marco de la reorganización de la Subred Centro Oriente ESE de ese entonces, no se han logrado disminuir barreras de acceso para los usuarios. Como consecuencia de esto, sostuvo que la atención a los usuarios continúa siendo fragmentada y con poca capacidad resolutiva, sobre todo en los servicios de mediana y alta complejidad.

Por otro lado, habían señalado que la ESE presentó falencias en el recaudo adecuado de ingresos que impactan en el incumplimiento de pagos, especialmente con el talento humano en salud y los proveedores, particularmente los relacionados de manera directa con la atención de los pacientes en el suministro de medicamentos, dispositivos e insumos médicos, así como en el apoyo diagnóstico, arrendamiento de equipos médicos, lavandería y alquiler de ropa hospitalaria, suministro de dietas a los pacientes, aseo, limpieza y vigilancia privada.

Otro de los factores que tuvieron en cuenta fue que uno de los planes de mejoramiento que debía ejecutar la ESE para subsanar los hallazgos de las auditorías no fue aprobado por la Supersalud. La razón fue que las acciones de mejora propuestas no subsanaban los hallazgos, mientras que en el otro plan propuesto el equipo auditor evidenció que la Subred no ejecutó la totalidad de las acciones de mejora dentro del término establecido por la entidad.

