Estas son las deudas que, según Supersalud, hay en el sector farmacéutico del país

Le puede interesar: No solo Audifarma: estos son los cinco gestores farmacéuticos y su papel en el sistema .

Sobre estas cifras, el superintendente Giovanny Rubiano García afirmó que “se debe avanzar en la búsqueda de alternativas (...) por parte de las EPS con medida de intervención y aquellas que no la tienen, pues “la no entrega o entrega incompleta de las tecnologías en salud a los usuarios del sistema de salud es un problema que se ha identificado en todas las EPS”.

Esa entidad recordó que las deudas de las EPS con los gestores y de los gestores con los laboratorios “son una de las causas que explica la no entrega o la entrega inoportuna e incompleta de las tecnologías en salud a los afiliados al sistema de salud”. Datos de la Delegatura para la protección al usuario de la superintendencia señalan que en 2025 se han instaurado 186.221 reclamos por medicamentos, siendo cinco EPS las que tienen más quejas por esta causa: Nueva EPS, Sanitas, Salud Total, EPS Sura y Coosalud.

Finalmente, la Supersalud reseñó que la deuda de Audifarma con los laboratorios farmacéuticos es de $2.406.304’766.029, la de Droguerías y Farmacias Cruz Verde es de $1.589.451’208.797 y la de la Fundación Oftalmológica de Santander (Foscal) es de $719.870’652.182; así mismo, que la deuda de Famisanar con los gestores farmacéuticos es de $245.284’738.822, la de Sanitas es de $182.912’897.088 y la de Mutual Ser es de $75.628’590.626.

Sin embargo, la Supersalud no incluyó las cifras de la Nueva EPS entre los deudores morosos con los gestores farmacéuticos. Según explicaron desde su oficina de prensa, no se incluyó porque no están disponibles los informes financieros oficiales.

Para más noticias sobre política, paz, salud, judicial y actualidad, visite la sección Colombia de EL COLOMBIANO.