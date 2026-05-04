Superservicios inició una inspección exhaustiva a EPM, ¿qué revisarán?

La Superintendencia de Servicios Públicos inició este lunes una evaluación integral a Empresas Públicas de Medellín (EPM), una figura empleada por ese ente para hacer inspecciones a fondo en las compañías bajo su vigilancia. La evaluación es liderada por el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, quien este lunes viajó a Medellín para instalar oficialmente el procedimiento y anticipó varios de los puntos en los que se enfocarán esas pesquisas. Le puede interesar: ¿Retaliación? Gobierno Nacional señaló otra vez a Hidroituango de irregularidades y le abrió proceso en la Anla Dentro de los temas más importantes está el avance de las obras finales de Hidroituango, con las que se busca poner en operación las últimas cuatro unidades de generación pendientes de esa hidroeléctrica. De igual forma, el ente nacional señaló que revisará las medidas que planea implementar EPM con miras al fenómeno de El Niño que está previsto que ocurra a finales de este 2026.

Cabe recordar que, según han advertido los expertos, para este año se tiene pronosticado un “super fenómeno de El Niño” (ocurrido también en 2015, 1997 y 1982), pero que en el caso de este 2026 se prevé podría ser uno de los más severos de los últimos 140 años. Si bien las implicaciones de este fenómeno varían de acuerdo con cada región, en el caso de Colombia se prevé la amenaza de que las lluvias disminuyan, generando a su vez riesgo de que el nivel de los embalses baje y la generación de energía en el país se vea afectada. En el caso de EPM, que produce cerca del 24% de la energía del país, su rol es clave de cara a ese escenario. Lea además: “Hay casos en los que no se movió una hoja durante más de cuatro años”: contralor de Antioquia La Superservicios añadió además que en su evaluación integral también revisará la situación financiera de la empresa y sus diferentes componentes técnicos y administrativos involucrados en la presentación de todos sus servicios: energía, gas, acueducto y alcantarillado. Mientras por el lado de la energía y el gas, el ente señaló que actualizará sus evaluaciones en cuanto a la continuidad y la calidad del servicio, así como los procesos asociados al cobro de esos servicios; por el lado del acueducto señaló que inspeccionará la condición de la infraestructura de la red de EPM y cómo se están gestionando los procesos para la prestación de ese servicio. “La visita contará con el acompañamiento de las Superintendencias Delegadas para Acueducto, Alcantarillado y Aseo; Energía y Gas Combustible, y para la Protección al Usuario y sus Direcciones Técnicas”, puntualizó el ente en un comunicado de prensa.