Superservicios inició una inspección exhaustiva a EPM, ¿qué revisarán?

La Superintendencia de Servicios Públicos inició este lunes una evaluación integral a Empresas Públicas de Medellín (EPM), una figura empleada por ese ente para hacer inspecciones a fondo en las compañías bajo su vigilancia.
La evaluación es liderada por el superintendente de Servicios Públicos, Felipe Durán Carrón, quien este lunes viajó a Medellín para instalar oficialmente el procedimiento y anticipó varios de los puntos en los que se enfocarán esas pesquisas.
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Dentro de los temas más importantes está el avance de las obras finales de Hidroituango, con las que se busca poner en operación las últimas cuatro unidades de generación pendientes de esa hidroeléctrica.
De igual forma, el ente nacional señaló que revisará las medidas que planea implementar EPM con miras al fenómeno de El Niño que está previsto que ocurra a finales de este 2026.