Tensión en aumento: Tres buques de guerra de EE. UU. serán movilizados por Trump en operativo antidroga cerca de Venezuela

De inmediato, el régimen venezolano afirmó tener 4,5 millones de milicianos para reaccionar a las acciones de los Estados Unidos.

  El 18 de agosto de 2025, Nicolás Maduro anunció que desplegaría 4,5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas estadounidenses. Foto: Afp
    El 18 de agosto de 2025, Nicolás Maduro anunció que desplegaría 4,5 millones de milicianos en respuesta a las amenazas estadounidenses. Foto: Afp
El Colombiano
El Colombiano
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, “destructores” de la Armada de Estados Unidos equipados con misiles guiados Aegis, llegarán en las próximas 36 horas a las costas de Venezuela, según informó este lunes la agencia Reuters citando fuentes oficiales y militares.

El despliegue naval, que hace parte de un operativo de gran escala contra los cárteles de droga latinoamericanos, se realiza bajo órdenes de la administración del presidente Donald Trump. El objetivo, de acuerdo con las fuentes citadas por Reuters, es combatir a estas organizaciones, que han sido designadas por Washington como amenazas terroristas internacionales.

Un funcionario estadounidense, citado bajo condición de anonimato, detalló que alrededor de 4.000 marineros e infantes de marina serán parte del operativo en el sur del Caribe. Además del despliegue naval, la operación incluirá aviones espía P-8, al menos un submarino de ataque y otros recursos de inteligencia y vigilancia.

Las acciones se desarrollarán en espacio aéreo y aguas internacionales, aunque el funcionario no descartó que los activos militares puedan ser usados para lanzar ataques selectivos en caso de ser autorizado.

El movimiento militar ocurre en un contexto de tensiones entre Washington y Caracas. La justicia estadounidense elevó recientemente a 50 millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del presidente Nicolás Maduro, a quien se acusa de vínculos con redes de narcotráfico.

En respuesta, Maduro anunció el despliegue de 4,5 millones de milicianos en todo el territorio venezolano, asegurando que su país enfrenta amenazas “extravagantes” y “estrafalarias” por parte de Estados Unidos. “Esta semana voy a activar un plan especial para garantizar la cobertura con más de 4,5 millones de milicianos de todo el territorio nacional”, dijo el mandatario en una transmisión oficial.

Maduro aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana ha cerrado filas a su favor y agradeció las expresiones de respaldo ante lo que calificó como “un refrito podrido” de amenazas. “Salieron adelante con sus fusiles, sus misiles, sus tanques, sus aviones...”, expresó el mandatario, quien también convocó a conformar milicias campesinas y obreras para la defensa de la soberanía.

El despliegue militar estadounidense y la movilización masiva de reservistas por parte de Venezuela elevan nuevamente la tensión en el Caribe, en una región históricamente sensible para la geopolítica de América Latina. Aunque no se ha confirmado un enfrentamiento inminente, el aumento de la presencia militar de ambas partes refuerza la narrativa de confrontación que ha marcado las relaciones entre los dos países en los últimos años.

