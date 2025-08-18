Tensión en aumento: Tres buques de guerra de EE. UU. serán movilizados por Trump en operativo antidroga cerca de Venezuela

Los buques USS Gravely, USS Jason Dunham y USS Sampson, “destructores” de la Armada de Estados Unidos equipados con misiles guiados Aegis, llegarán en las próximas 36 horas a las costas de Venezuela, según informó este lunes la agencia Reuters citando fuentes oficiales y militares.

El despliegue naval, que hace parte de un operativo de gran escala contra los cárteles de droga latinoamericanos, se realiza bajo órdenes de la administración del presidente Donald Trump. El objetivo, de acuerdo con las fuentes citadas por Reuters, es combatir a estas organizaciones, que han sido designadas por Washington como amenazas terroristas internacionales.

Un funcionario estadounidense, citado bajo condición de anonimato, detalló que alrededor de 4.000 marineros e infantes de marina serán parte del operativo en el sur del Caribe. Además del despliegue naval, la operación incluirá aviones espía P-8, al menos un submarino de ataque y otros recursos de inteligencia y vigilancia.

Las acciones se desarrollarán en espacio aéreo y aguas internacionales, aunque el funcionario no descartó que los activos militares puedan ser usados para lanzar ataques selectivos en caso de ser autorizado.